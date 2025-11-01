Danas i sutra ne radi gotovo ništa. Provjerite detalje

U subotu, 1. studenog, obilježava se blagdan Svih svetih i većina šoping-centara diljem Hrvatske ne radi. Mnoge trgovine ostaju zatvorene i u nedjelju, 2. studenog, kada brojni trgovački objekti također ne otvaraju vrata. Građanima se zato preporučuje da kupovinu obave ranije.

Zagreb i okolica

U Zagrebu i okolici većina centara ne radi tijekom blagdanskog vikenda. Westgate, Point Shopping Centar, Z Centar te Supernova Kaptol, Cvjetni i Prečko ostaju zatvoreni u subotu i nedjelju. City Center one East i West ne rade u subotu, dok je u nedjelju otvoren samo City Center one West. Avenue Mall, Arena Centar i Arena Park zatvaraju trgovine u subotu, a rade u nedjelju. King Cross, Supernova Buzin i Supernova Garden Mall otvoreni su u nedjelju, dok Designer Outlet Croatia, Stop Shop Velika Gorica, Stop Shop Dugo Selo i Roses Designer Outlet ne rade cijeli vikend. Family Mall i Retail parkovi Radnička i Branimirova imaju djelomično radno vrijeme, a kupcima se preporučuje provjera na službenim stranicama.

Dalmacija

U Splitu i okolici šoping-centri City Center one Split, Mall of Split i Stop Shop Kaštel Sućurac ne rade ni u subotu ni u nedjelju. U Jokeru su trgovine zatvorene u subotu, dok rade ugostiteljski objekti i kino, a u nedjelju centar radi. Spot Mall Trogir otvara vrata u nedjelju, dok Spot Mall Makarska ne radi oba dana.

Rijeka i okolica

U Rijeci Tower Centar i Marti Retail Park ostaju zatvoreni cijeli vikend. ZTC Rijeka radi samo u nedjelju, a Galerija Bakar ne radi u nedjelju. Za robnu kuću Ri preporučuje se provjera radnog vremena putem službenih kanala.

Slavonija

U Osijeku Portanova ne radi u subotu, a u nedjelju radi od 9 do 21 sat. Mall Osijek, Retail park Gacka i Stop Shop Osijek ostaju zatvoreni oba dana. Supernova Slavonski Brod radi u nedjelju do 14 sati, a Supernova Požega i Ivanec također otvaraju vrata samo u nedjelju u jutarnjim satima. Većina Stop Shop centara u Slavoniji – u Vinkovcima, Đakovu, Našicama, Valpovu, Virovitici i Daruvaru – ne radi ni u subotu ni u nedjelju.

Ostali gradovi

U Zadru, Šibeniku i Gospiću centri poput Supernove i Hey Parka ostaju zatvoreni barem jedan dan. City Park Zadar i Zadar Shopping Capitol ne rade u nedjelju. Lumini Varaždin i Supernova Varaždin, kao i većina sjevernih Stop Shop lokacija (Čakovec, Ludbreg, Križevci, Koprivnica), ne rade ni u subotu ni u nedjelju. U Ivanić-Gradu i Vukovaru manji centri rade u nedjelju u skraćenom vremenu.