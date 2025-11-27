Ovako se Hrvat bori protiv bure

Za razliku od prethodnih dana, u noći sa srijede na četvrtak južne vjetrove je zamijenila bura koja puše duž cijele obale. Na Jadranu puše jaka i olujna bura, podno Velebita na udare orkanska.

"Zbog olujnog vjetra pojedine dionice cesta zatvorene su za sve skupine vozila, a brojna su ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu u priobalju. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u gorju i Jadranskoj magistrali (DC8) mogući su odroni. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme", objavio je HAK.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

trajektne linije: Sumartin-Makarska, Stinica-Mišnjak i Prizna-Žigljen

katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Jelsa-Bol-Split, Split-Stari Grad i Ubli-Korčula-Dubrovnik

brodska linija: Mali Lošinj-Unije-Susak

Bura je stvorila probleme u cestovnom i pomorskom prometu, a fotografija prikazuje borbu trajekta s udarima vjetra i valovima.