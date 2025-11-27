Snijeg ponovno počeo u dijelovima Dalmacije, na Dinari osjet hladnoće -16

Ciklona već četvrti dan djeluje na vrijeme na cijelom Jadranu, a danas osobito u Dalmaciji. U većem dijelu Dalmacije je oblačno, a od Šibenika do Makarske i kišovito. Za razliku od prethodnih dana, južne vjetrove zamijenila je bura koja puše uzduž cijele obale.

Bura otežava cestovni, ali i promet morem.

"Zbog olujnog vjetra pojedine dionice cesta zatvorene su za sve skupine vozila, a brojna su ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu u priobalju. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u gorju i Jadranskoj magistrali (DC8) mogući su odroni. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme", objavio je HAK.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

trajektne linije: Sumartin-Makarska, Stinica-Mišnjak i Prizna-Žigljen

katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Jelsa-Bol-Split, Split-Stari Grad i Ubli-Korčula-Dubrovnik

brodska linija: Mali Lošinj-Unije-Susak

U 9 sati, dijelovi Jadrana imaju olujnu buru, a na većem dijelu obale puše jaka bura sa solidnim udarima. Primjerice, prosjek bure na Lastovu je 15 m/sek što je prilično rijetka pojava, u Dubrovniku je izmjereno 12 m/sek, dok je u Splitu, na Marjanu 10 m/sek.

Kiša je u višim predjelima prešla u snijeg pa se tako snježna granica u Dalmatinskoj zagori spustila na 800 metara nadmorske visine, a na obalnim planinama na oko 1000 metara nadmorske visine. Ponovno su se zabijelili Mosor, Biokovo, Dinara, Svilaja i Kamešnica, međutim tijekom jutra snijeg je ponegdje počeo padati i u višim predjelima Dalmatinske zagore. Tako snijega i susnježice ima na području Studenaca, Sviba, Lovreća, Kamenskog.

Temperature zraka su od 2 ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 10 stupnjeva ponegdje uz obalu. U Splitu puše bura, uz kišno vrijeme, i temperature zraka je na oko 8 stupnjeva. I danas je palo nekoliko litara oborine, a kada se gleda ukupna oborina od početka mjeseca, srednja Dalmacija dobila je znatno više oborina od mjesečnog prosjeka, ponegdje i preko 300 litara po metru kvadratnom.

Sinjal na Dinari je najhladniji u Hrvatskoj sa -7, Velika Duvjakuša na Dinari sa -6, uz sojet hladnoće od -16 stupnjeva.