Bura donijela probleme u Dalmaciju: Susnježica na Mosoru, ceste zatvorene, brodovi ne plove

- Zbog olujnog vjetra pojedine dionice cesta zatvorene su za sve skupine vozila, a brojna su ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu u priobalju - izvijestio je HAK u četvrtak ujutro.

Kako i je bilo najavljeno, četvrak, donio je blagi pad temperature zraka. Veći dio dana bit će suh uz umjerenu do pojačanu buru, a dok će podno Velebita na udare biti orkanska.

Jaka bura radi velike problema na kopnu i na moru.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

trajektne linije Sumartin-Makarska, Stinica-Mišnjak i Prizna-Žigljen katamaranske linije Zadar-Sali-Zaglav-Bršanj, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Jelsa-Bol-Split i Ubli-Korčula-Dubrovnik brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak



Zbog jakog vjetra između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena za sve skupine vozila (obilazak z osobna vozila je čvor Zadar istok-DC27 Karin- Obrovac-DC50 Gračac-čvor Sveti Rok, a za ostale skupine čvor Benkovac (A1)-Kistanje (DC59)-Knin-DC1-Gračac-DC50- čvor Sveti Rok (A1).

Na Zvjezdanom selu Mosor temperatura je pala na 2 stupnja.