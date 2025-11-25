Nemojte se iznenaditi bude li bujica na cestama: Fronta je stigla tik pred splitsko područje

Zadnja dekada studenog pokazala je puni raspon meteoroloških scenarija. Sve je počelo suncem i toplinom, a protekli vikend nastavilo se zimskih udarom koji je donio snijeg u velik dio zemlje.

Hladnoća nije potrajala, dolazak nove ciklone donio je južne vjetrove, novu kišu i naglo zatopljenje. Tako je protekle noći u Mrkoplju, u Gorskom kotaru, zabilježen rast temperature zraka od 21 stupnja unutar samo jednog dana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U ovom trenucima ciklonalni centar se nalazi iznad sjevernog Jadrana i zapadnog dijela unutrašnjosti zemlje, a hladne fronta proteže se od južne Poljske, preko Slovačke, Mađarske, Hrvatske, sve do Sardinije. Ispred fronte puše jako jugo i lebić s olujnim udarima, a iza fronte pulenat i tramontana.

U 18 sati DHMZ postaja Split Marjan mjeri prosječnu brzinu vjetra od 16 m/s, što nije daleko od olujnog prosjeka. Vjetar izaziva manje poremećaje u pomorskom prometu.

U prekidu su: trajektne linije: Vis-Split i Split - Vela Luka - Ubli katamaranske linije: Vis - Hvar - Split - Hvar - Vis, Milna-Rogač-Split, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Jelsa-Bol-Split, Ubli-Korčula-Polače-Sobra-Šipanska luka-Dubrovnik, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Korčula -Prigradica(Korčula) - Hvar-Split brodske linije: Komiža-Biševo, Mali Lošinj-Unije-Susak i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ

Prema aktualnoj radarskoj snimci oborina, hladna fronta se u vrijeme pisanja teksta nalazila na relaciji trogirsko zaleđe - Čiovo. Primjerice, postaja Nisko u Zagori primila je čak 24 litre kiše po metru kvadratnom u samo sat vremena, a Čiovo 21 litru. Fronta se primiče kaštelanskom i splitskom području gdje već pada kiša, pa bi su jačanjem oborina izgledne i mjestimice bujice zbog veće količine oborina u kratko vrijeme.

Vrgorske novine javljaju da je voda Matice Rastočke već prešla dio mosta u Rastoku.

"Kako pada noć, bilo bi dobro da izbjegavate tu rutu", poručili su.

Temperature zraka u Dalmaciji su od 9 do 17 stupnjeva.

Glavnina oborina u srednjoj Dalmaciji očekuje se večeras.

Po prolasku fronte slijedi naglo slabljenje vjetra. Bit će to uvod u mirniju srijedu koja ipak neće biti posve stabilna. Izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja, povremeno uz kišu. Dok će podno Velebita puhati jaka bura s olujnim udarima, južnije će još biti juga, ali prolazno jer će se bura u noći na četvrtak proširiti na cijelu obalu.

Stabilnije i (malo) hladnije

Srijeda će biti tek nekoliko stupnjeva svježija od utorka, ali i dalje nešto toplije od prosjeka za dio godine.

Hladnije će biti u promjenjivi četvrtak u kojem u planinama i višim predjelima Dalmatinske zagore može biti malo snijega. Ipak, veći dio dana bit će suh uz umjerenu do pojačanu buru. Najviše dnevne temperature većinom od 8 do 13°C.

Od petka do kraja tjedna izmjenjivat će se sunce i oblaci, s tim da će više sunca biti u subotu. Bit će suho. Noći prohladne, dani ugodni, većinom od 9 do 15°C.