FOTO I VIDEO Nevrijeme u Splitu i okolici: Valovi prelijevali Rivu, jedna prometnica na širem kaštelanskom području zatvorena. Donosimo snimke

Split i srednja Dalmacija u utorak su bili pod snažnim utjecajem hladne fronte koja je donijela olujne udare vjetra i iznimno obilnu kišu. Kulminacija vjetra na splitskom području zabilježena je oko 18 sati, neposredno prije prolaska fronte, kada su udari na moru dosezali gotovo 100 kilometara na sat. Na DHMZ-ovoj postaji na Marjanu prosječna brzina vjetra u jednom je trenutku narasla do 20 metara u sekundi.

Kako to uobičajeno biva tijekom puhanja lebića, visoki valovi prebacivali su preko splitske Rive, uz blago podizanje razine mora. Splitska luka otvorena je prema vjetrovima trećeg kvadranta pa ovakva pojava nije neuobičajena kada zapuše snažan jugozapadnjak. Unatoč dramatičnim prizorima uz obalu, značajnijeg plavljenja Rive nije bilo.

Istodobno su obilne oborine natopile veći dio srednje Dalmacije. Prema dostupnim mjerenjima, postaje Nisko i Vela Njiva zabilježile su 81 litru kiše po četvornom metru, dok je na Čiovu palo do 55 litara po četvornom metru. Najintenzivnije oborine u posljednjih sat vremena zahvatile su trogirsko područje: Trogir je pritom primio 32 litre kiše po četvornom metru.

Zbog vremenskih neprilika bilo je i problema u prometu. Zatvorena je cesta ispod nadvožnjaka u smjeru Rudina, a vozačima se savjetuje oprez na mokrim i mjestimice poplavljenim prometnicama.