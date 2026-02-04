Ovako je izgledao trenutak povratka rampe u Olivera, radi se po jugu i nevremenu

Trajekt Oliver napravio je još jedan važan korak prema povratku u redovnu plovidbu. Kako doznajemo, rampa koja je krajem siječnja dopremljena u riječko brodogradilište Viktor Lenac sada je postavljena na brod, a trenutačno su u tijeku radovi na preciznom pozicioniranju nove konstrukcije te brtvljenju.

Riječ je o ključnoj fazi remonta, s obzirom na to da je prethodno utvrđeno kako postojeći vizir nije odgovarao novoj rampi, zbog čega je bilo nužno dodatno usklađivanje. Upravo se ti zahvati sada obavljaju u riječkom brodogradilištu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Završna faza radova

Prema dostupnim informacijama, radovi napreduju planiranom dinamikom, a u ovoj fazi fokus je na tehničkoj preciznosti kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost rampe u svakodnevnom prometu. Nakon završetka brtvljenja i završnih provjera, slijedi završno testiranje sustava.

Povratak u Split sredinom veljače

Podsjetimo, rampa je prethodno bila na prilagodbi u blatskom Radežu, nakon čega je zahtjevnim prijevozom, uz policijsku pratnju, dopremljena u Viktor Lenac. Već tada je najavljeno kako bi se Oliver u splitsku luku mogao vratiti sredinom veljače, što se, prema novim informacijama, i dalje smatra realnim rokom.

Povratkom u Split bit će zaključena još jedna važna etapa remonta broda koji je u jesen prošle godine povučen iz prometa.

Očekivanja od povratka u plovidbu

Neslužbeno se i dalje navodi kako bi Oliver po povratku u redovnu plovidbu mogao ostvarivati maksimalnu brzinu do 20 čvorova, što je nešto više u odnosu na ranije razdoblje. Unatoč tehničkim izazovima koji su obilježili prve mjesece njegova angažmana u floti Jadrolinije, nakon provedenih zahvata brod se danas ocjenjuje znatno pouzdanijim.

Ako završni radovi i testiranja prođu bez nepredviđenih zastoja, Oliver bi uskoro ponovno mogao zaploviti na linijama prema udaljenijim otocima, uz veću sigurnost za putnike i posadu.