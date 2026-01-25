Rampa trajekta Oliver iskrcana u Splitu, policija pratila prijevoz do autoceste: Doznajemo kada će trajekt ponovno zapoloviti

Trajektom Marko Polo iz Vele Luke u Split u nedjeoju navečer je dopremljena rampa trajekta Oliver, koja je potom iskrcana s broda teretnim vozilom i upućena prema brodogradilištu Viktor Lenac u Rijeci. Ondje će se obaviti usklađivanje rampe s brodom, budući da postojeći vizir ne odgovara novoj konstrukciji.

Rampa je prethodno bila na prilagođavanju u blatskom Radežu, a kako doznajemo, zbog svojih dimenzija i zahtjevnog transporta organiziran je poseban prijevoz uz policijsku pratnju. Ruta vodi iz Splita preko Kaštela, čvora Prgomet prema Rijeci, nakon čega se pratnja vraća prema Lencu. Za prijevoz je namjerno odabran vikend u večernjim satima kako bi se promet što manje opteretio.

Povratak sredinom veljače?

Nakon završetka radova u riječkom brodogradilištu, rampa će se ponovno ugraditi u trajekt Oliver, koji bi se u splitsku luku trebao vratiti sredinom veljače. Time će se završiti još jedna faza remonta broda koji je u jesen prošle godine povučen iz prometa.

Neslužbeno doznajemo da će Oliver po povratku u redovnu plovidbu moći ostvarivati maksimalnu brzinu od 20 čvorova, što je umjereno više nego dosad. Prema riječima upućenih sugovornika, unatoč problemima koji su pratili brod od ulaska u Jadrolinijinu flotu, danas je u znatno boljem tehničkom stanju te se smatra jednim od solidnijih brodova domaćeg putničkog prijevoznika.

Skupi popravci

Posljednji veći kvar odnosio se na turbopuhalo, čija je nabava i zamjena obavljena po ubrzanoj proceduri, a ukupni trošak popravka iznosio je 173.750 eura. Riječ je o zahvatu koji je bio nužan za normalan rad pogonskog sustava.

Trajekt Oliver, izgrađen 1997. godine, u protekle je dvije godine imao niz tehničkih izazova, uključujući kvarove i duže zastoje u prometu. Ipak, nakon provedenih zahvata i aktualnog remonta, očekuje se da će brod spremno dočekati nastavak plovidbe na linijama prema udaljenijim otocima, uz veću pouzdanost i sigurnost za putnike i posadu.