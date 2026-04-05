Otvorena cesta kod Omiša gdje je poginula jedna osoba

Iz splitske policije javljaju da je cesta D8 otvorena za promet od 15.45.

Oko 12:10 sati zaprimljena je dojava o teškoj prometnoj nesreći na predjelu Dubci, u kojoj su sudjelovali motocikl i osobni automobil, potvrđeno nam je iz splitske policije.

Na motociklu su se nalazile dvije osobe, od kojih je jedna smrtno stradala, dok je druga prevezena u bolnicu. Vozaču osobnog automobila pomoć se pruža na mjestu događaja.

Zbog očevida i osiguranja mjesta nesreće zatvorena je dionica ceste D-8 za sav promet.