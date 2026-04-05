Close Menu

Poznati detalji nesreće na Jadranskoj magistrali: pozvan DORH, jednoj osobi pružena psihološka pomoć

Jedna osoba na motoru je smrtno stradala

Stravična prometna nesreća koja se dogodila danas oko 12.10 sati na predjelu Dubci na Jadranskoj magistrali odnijela je jedan život nakon što su se sudarili motocikl i osobni automobil.

Jedna osoba na motoru je smrtno stradala, a druga je hitno heliokopterom orebačena u KBC Spliit, dok se vozaču auta pružila liječnička pomoć na licu mjesta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, riječ je o pružanju psihološke pomoći uslijed šoka i traume, te vozač nije u životnoj opasnosti.

Što se tiče druge osobe koja je bila na motoru, za sada još uvijek nema informacija o njezinom zdravstvenom stanju

Zbog nesreće je dionica ceste D-8 zatvorena za sav promet zbog osiguranja mjesta događaja i očevida, a o svemu je obaviješteno i Državno odvjetništvo.

Inače, Dubci se često smatraju svojevrsnom "crnom točkom" (mjestom učestalih nesreća) u prometnom smislu, odnosno opasnom dionicom, posebno za motocikliste i vozače, zbog svoje lokacije i konfiguracije terena. Riječ je o prijevoju između Omiša i Makarske, koji povezuje Biokovo s primorjem.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
20
Mad
2