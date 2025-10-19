Orešković o prijetnjama splitskom književniku: "Deseta godina uzastopne vlasti HDZ-a dobila je svoj kulturološki pečat, svoj vonj"

Saborska zastupnica Dalija Orešković komentirala je prijeteću poruku koja je danas osvanula na zgradi splitskog književnika Jurice Pavičića.

"Deseta godina uzastopne vlasti HDZ-a dobila je svoj kulturološki pečat, svoj vonj po kojem će se ovo razdoblje pamtiti.

Mržnja prema misli, peru i kritici krenula je od AP-a. Ovog ljeta su se primitivni i neuki ustaškim glazbenim pokličem dodatno okuražili. Tko je sljedeći?

Dajem punu podršku novinaru Jurici Pavičiću, kao i svima ostalima koji unatoč pritiscima i prijetnjama još uvijek misle, pišu i kritiziraju.

Ovakvi grafiti, iako im je cilj stvaranje straha i nelagode, zapravo pokazuju da se dekadencija koju ova vlast proizvodi bliži svome kraju", poručila je Orešković.