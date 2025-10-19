Orešković o prijetnjama splitskom književniku: "Deseta godina uzastopne vlasti HDZ-a dobila je svoj kulturološki pečat, svoj vonj"

Saborska zastupnica Dalija Orešković komentirala je prijeteću poruku koja je danas osvanula na zgradi splitskog književnika Jurice Pavičića.
Splitskog književnika na zgradi dočekala prijeteća poruka. Evo kako je odgovorio počinitelju
"Deseta godina uzastopne vlasti HDZ-a dobila je svoj kulturološki pečat, svoj vonj po kojem će se ovo razdoblje pamtiti.
Mržnja prema misli, peru i kritici krenula je od AP-a. Ovog ljeta su se primitivni i neuki ustaškim glazbenim pokličem dodatno okuražili. Tko je sljedeći?
Dajem punu podršku novinaru Jurici Pavičiću, kao i svima ostalima koji unatoč pritiscima i prijetnjama još uvijek misle, pišu i kritiziraju.
Ovakvi grafiti, iako im je cilj stvaranje straha i nelagode, zapravo pokazuju da se dekadencija koju ova vlast proizvodi bliži svome kraju", poručila je Orešković.