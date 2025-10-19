Splitskog književnika na zgradi dočekala prijeteća poruka. Evo kako je odgovorio počinitelju

Kolumnist i novinar Jutarnjeg lista Jurica Pavičić probudio se danas kao nova meta divljaštva i utjerivanja straha grafitnim porukama. ‘Komunjaro šugava, j... te u guzicu‘, nepoznat netko gnjevno je ispisao plavim verzalom na fasadi zgrade na njegovoj splitskoj adresi.

- Volio bih da taj netko svoje homoerotske fantazije realizira negdje drugdje, a ne na mome zidu. Frapantno mi je da me proziva kao komunjaru, što nikada nisam bio za razliku od ljudi koji su proteklih tjedana potpirivali ovakvu atmosferu, od Josipa Jovića u Hrvatskom tjedniku, koji je još uvijek partijski sekretar Slobodne Dalmacije jer nikome nije imao predati svoju funkciju do profesorice Mirjane Kasapović koja nam prigovara da primamo novce od Ministarstva, komentirao je Pavičić prijeteću poruku, poručivši da mu ništa neće ovaj dan pokvariti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovo je u kratkom roku još jedan izljev prostakluka i mržnje protiv novinara nakon što su anonimni huškači na zgradi Miljenka Jergovića ispisali: ‘Jedne kolovoške noći Miljenko neće dobro proći, naša država, naša pravila‘.