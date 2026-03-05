Opet vandalizam na Brdima: Nepoznati počinitelji ponovno devastirali igralište

Nešto više od dva mjeseca nakon što je igralište na Brdima devastirano tijekom proslave Nove godine, isti prostor ponovno je na meti nepoznatih vandala. Teren koji je tada ostao zatrpan smećem i oštećen nakon novogodišnje noći sada je ponovno pretrpio štetu, što je izazvalo ogorčenje među stanovnicima ovog splitskog kvarta.

Podsjetimo, nakon najluđe noći u godini igralište je bilo u lošem stanju – zatrpano otpadom i vidno devastirano, o čemu su tada svjedočile fotografije s terena. Građani su očekivali da se takve scene više neće ponoviti, no čini se da su se njihovi strahovi ipak obistinili.

Prema dostupnim informacijama, zasad nepoznati počinitelji ponovno su se okomili na igralište, ostavljajući za sobom oštećenja i nered. Stanari upozoravaju da je riječ o prostoru koji svakodnevno koriste djeca i mladi iz kvarta, zbog čega ih ovakvi prizori posebno pogađaju.

Stanovnici Brda nadaju se da će nadležni reagirati i spriječiti daljnje uništavanje prostora koji bi trebao služiti sportu, rekreaciji i druženju djece i mladih. Za sada ostaje nepoznato tko stoji iza najnovije devastacije.