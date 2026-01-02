Close Menu

Ovako izgledaju tereni na Brdima nakon najluđe noći u godini

Puno je rupa...

Doček nove godine u Splitu prošao je u znaku pucanja petardi što se i danas može vidjeti u nekim dijelovima grada. Ostataka ispucanih pirotehničkih sredstava ima na sve strane, a na nekim mjestima nastala je i značajna šteta, primjerice na nogometnim terenima na Brdima gdje su umjetna trava i tartan na mjestima potpuno uništeni.

U kakvom su stanju tereni najbolje govore fotografije nastale jutros, dva dana nakon dočeka nove godine. Ne trebamo niti govoriti da je u terene uloženo nekoliko desetaka tisuća eura novca građana Splita. 

Hoće li krivci biti sankcionirani, kao i kolika je nastala šteta pitali smo JU športski objekti Split. Kada dobijemo odgovor, objavit ćemo ga, a do tada pogledajte fotografije našeg Igora Jakšića

igraliste teren umjetna trava petarde 1
