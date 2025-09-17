Opasni azbest razbacan uz cestu na Smokoviku, gradske službe reagirale odmah

Na Smokoviku, tik uz prometnicu, netko je bacio razlomljene azbestne ploče. Fotografije koje nam je poslao čitatelj jasno su pokazivale veće količine komada opasnog materijala razbacanog po travi i uz zaštitnu ogradu, svega nekoliko metara od ceste kojom svakodnevno prolaze tisuće vozila. Građani su odmah prijavili ovaj slučaj, svjesni opasnosti koju azbest predstavlja za zdravlje ljudi i okoliš.

O tome smo izvijestili u poslijepodnevnim satima utorka, a već danas - spomenutog otpada nema. Kako doznajemo, CIAN je, po nalogu Odsjeka za redarstvo, uklonio opasni materijal.

Azbest, nekad široko korišten u graditeljstvu, odavno je poznat kao izuzetno štetan materijal. Kada se razbije i raspadne, oslobađa sitne čestice koje mogu dospjeti u pluća, a posljedice udisanja su teške i dugotrajne – od azbestoze do raka pluća i mezotelioma. Upravo zato je njegovo odlaganje strogo regulirano, a ovakav čin ne samo da je protuzakonit nego i krajnje neodgovoran. Srećom, gradske službe brzo su reagirale te štetni materijal uklonile.

Problem azbesta posljednjih se mjeseci posebno intenzivno raspravlja u Splitu i okolici. Podsjetimo, veliki val nezadovoljstva izazvao je dolazak broda Moby Drea u Brodosplit, čiji su pregradni paneli sadržavali azbest. Građani su se pobunili i organizirali prosvjede, tvrdeći da im se zdravlje dovodi u pitanje, pa je brod na kraju morao napustiti škver. I dok je ta epizoda zatvorena, problem azbesta u splitskom bazenu i dalje postoji.