VIDEO Je li ovo moguće? Netko je uz cestu "bez pardona" iskrcao izlomljeni azbest

Na Smokoviku, tik uz prometnicu, netko je bacio razlomljene azbestne ploče. Fotografije koje nam je poslao čitatelj jasno pokazuju veće količine komada opasnog materijala razbacanog po travi i uz zaštitnu ogradu, svega nekoliko metara od ceste kojom svakodnevno prolaze tisuće vozila. Građani su odmah prijavili ovaj slučaj, svjesni opasnosti koju azbest predstavlja za zdravlje ljudi i okoliš.
Azbest, nekad široko korišten u graditeljstvu, odavno je poznat kao izuzetno štetan materijal. Kada se razbije i raspadne, oslobađa sitne čestice koje mogu dospjeti u pluća, a posljedice udisanja su teške i dugotrajne – od azbestoze do raka pluća i mezotelioma. Upravo zato je njegovo odlaganje strogo regulirano, a ovakav čin ne samo da je protuzakonit nego i krajnje neodgovoran.
Problem azbesta posljednjih se mjeseci posebno intenzivno raspravlja u Splitu i okolici. Podsjetimo, veliki val nezadovoljstva izazvao je dolazak broda Moby Drea u Brodosplit, čiji su pregradni paneli sadržavali azbest. Građani su se pobunili i organizirali prosvjede, tvrdeći da im se zdravlje dovodi u pitanje, pa je brod na kraju morao napustiti škver. I dok je ta epizoda zatvorena, problem azbesta u splitskom bazenu i dalje postoji.
Posebno je kritično područje Vranjica, gdje su desetljećima postojale tvornice koje su koristile azbest. Danas, nakon svake jače bure, komadi azbestnih ploča i vlakna završavaju po ulicama i dvorištima, što dodatno zabrinjava lokalno stanovništvo. Građanske inicijative već dugo upozoravaju da se problemu ne pristupa sustavno i da nedostaje transparentnost u planiranju i provedbi sanacija.
Slučaj s odlaganjem azbesta na Smokoviku još je jedna potvrda da problem nije riješen. Građani su reagirali i prijavili opasni otpad, a sada je na nadležnim institucijama da hitno interveniraju, uklone azbest na siguran način i pronađu odgovorne za ovakvo nesavjesno i nezakonito postupanje. U gradu u kojem se pitanje azbesta stalno vraća
