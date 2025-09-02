KRAJ! Pogledajte kako je izgledalo isplovljavanje Moby Dree iz škvera

Oko 18.20 “Moby Drea” je napustila hrvatske teritorijalne vode uz pomoć remorkera Brodospasa gdje ga je iu splitskog škvera preuzeo remorker Protug 75.

U utorak poslijepodne tegljač Protug 75 započeo je s otegljenjem talijanskog putničkog broda Moby Drea, koji je prethodnih mjesec dana bio privezan u Brodosplitovoj luci zbog uklanjanja 250 tona azbestnih panela iz kabina.

Protug 75 u Split je stigao još u ponedjeljak ujutro iz malteške Valette, a gotovo cijeli utorak u škverskoj luci trajale su završne pripreme za polazak.

Oko 15 sati na brod su se ukrcali djelatnici Lučke kapetanije i predstavnici talijanskog registra kako bi obavili pregled i izdali potrebne dokumente. Nakon toga vlasnik je potpisao nalog za isplovljavanje i tegljenje broda.

Iako su predviđanja govorila o nekoliko pomicanja termina tegljenja, brod je u konačnici otegljen u 18:20

U nastavku pogledajte galeriju Eddyija Meštrovića.