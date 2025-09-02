Jurišić o odlasku Moby Dree: "Brodosplit žali. Nismo očekivali ovakav rasplet"

Oko 18.20 sati brod Moby Drea napustio je hrvatske teritorijalne vode. Iz splitskog škvera izvučen je uz pomoć remorkera Brodospasa, a potom ga je preuzeo remorker Protug 75.

„Brodosplit žali zbog propuštene prilike. Ovo je trebao biti naš prvi posao uklanjanja panela, za koji smo se temeljito pripremili, i nismo očekivali ovakav rasplet. Brod nije opasan. Razumijem strah građana, ali on nije utemeljen.

Svi protokoli su ispravni, ovakvi se poslovi u Hrvatskoj obavljaju već godinama i vjerojatno će se raditi i na Jadrolinijinim brodovima. Željeli bismo da ovakvi brodovi dolaze u naš škver – Split ne bi postao reciklažno dvorište, nego bi nastavio s remontom. Učinit ćemo sve da se takvi brodovi vrate u Split, jer ne postoji nikakva prepreka da se takvi poslovi obavljaju ovdje.

O sudbini samog broda može odlučiti jedino njegov vlasnik. Ljude je teško umiriti jer se strah brzo širi, no apeliram – osposobljeni smo za ovakve poslove, radnici bi bili zaštićeni, a rizik je minimalan“, izjavio je Josip Jurišić iz Brodosplita.

