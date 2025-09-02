Jurišić o odlasku Moby Dree: "Brodosplit žali. Nismo očekivali ovakav rasplet"

Oko 18.20 sati brod Moby Drea napustio je hrvatske teritorijalne vode. Iz splitskog škvera izvučen je uz pomoć remorkera Brodospasa, a potom ga je preuzeo remorker Protug 75.
FOTO/VIDEO Građani su uspjeli! Azbestni brod Moby Drea odlazi iz Splita
„Brodosplit žali zbog propuštene prilike. Ovo je trebao biti naš prvi posao uklanjanja panela, za koji smo se temeljito pripremili, i nismo očekivali ovakav rasplet. Brod nije opasan. Razumijem strah građana, ali on nije utemeljen.
Svi protokoli su ispravni, ovakvi se poslovi u Hrvatskoj obavljaju već godinama i vjerojatno će se raditi i na Jadrolinijinim brodovima. Željeli bismo da ovakvi brodovi dolaze u naš škver – Split ne bi postao reciklažno dvorište, nego bi nastavio s remontom. Učinit ćemo sve da se takvi brodovi vrate u Split, jer ne postoji nikakva prepreka da se takvi poslovi obavljaju ovdje.
O sudbini samog broda može odlučiti jedino njegov vlasnik. Ljude je teško umiriti jer se strah brzo širi, no apeliram – osposobljeni smo za ovakve poslove, radnici bi bili zaštićeni, a rizik je minimalan“, izjavio je Josip Jurišić iz Brodosplita.
Video pogledajte ovdje.