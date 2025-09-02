Close Menu

FOTO/VIDEO Građani su uspjeli! Azbestni brod Moby Drea odlazi iz Splita

VIDEO Moby Drea napokon napušta Škver

Oko 18.20 “Moby Drea” napušta hrvatske teritorijalne vode. Uz pomoć remorkera Brodospasa odlazi iz splitskog škvera, gdje ga preuzima remorker Protug 75.

RANIJE OBJAVLJENO

U utorak poslijepodne tegljač Protug 75 započeo je s otegljenjem talijanskog putničkog broda Moby Drea, koji je prethodnih mjesec dana bio privezan u Brodosplitovoj luci zbog uklanjanja 250 tona azbestnih panela iz kabina.

Protug 75 u Split je stigao još u ponedjeljak ujutro iz malteške Valette, a gotovo cijeli utorak u škverskoj luci trajale su završne pripreme za polazak.

Oko 15 sati na brod su se ukrcali djelatnici Lučke kapetanije i predstavnici talijanskog registra kako bi obavili pregled i izdali potrebne dokumente. Nakon toga vlasnik je potpisao nalog za isplovljavanje i tegljenje broda.

U 17 sati stigli su i remorkeri Brodospasa zaduženi za izvlačenje Moby Dree iz škverske luke i nastavak tegljenja. Nakon njih je stigao i Stigao je četvrti remorker Altair.

