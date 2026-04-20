Oglasila se splitska policija: "Provedeni su adekvatni postupci u prostorijama 50 obrazovnih ustanova..."

Brojne obrazovne ustanove diljem Splitsko-dalmatinske županije dobile su jutros prijeteće mailove s porukom da će - eksplodirati bomba. Sve ustanove su odmah pozvale policiju te su sve škole pregledane. Utvrđeno je da je dojava bila lažna.

"U odnosu na jutros zaprimljene informacije da je na službeni e-mail većeg broja škola na području Splitsko-dalmatinske županije zaprimljena elektronička pošta istog sadržaja i pošiljatelja u kojoj se navodi kako je u obrazovnoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava, provedeni su adekvatni postupci u prostorijama 50 obrazovnih ustanova i utvrđeno je da dojava bila lažna.

Veliki broj policijskih službenika je odmah nakon zaprimanja informacije izašao na teren i bili smo u kontaktu s odgovornim osobama u školama.

Angažiran je maksimalan broj policijskih službenika kako bi se obavile sve potrebne radnje.

U niti jednoj obrazovnoj ustanovi nisu pronađena eksplozivna sredstva, a nadležne službe će provesti kriminalističko istraživanje vezano uz postojanje sumnje u počinjenje kaznenog djela", kažu iz PU slitsko-dalmatinske.