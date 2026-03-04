Oglasila se riječka policija. Utakmica na Rujevici visokog je rizika – evo što su naglasili…

Danas s početkom u 20 sati, na stadionu Rujevica u Rijeci igra se utakmica četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između HNK Rijeka i HNK Hajduk. Zbog očekivanog velikog interesa publike i najavljenog dolaska većeg broja gostujućih navijača, događaj je proglašen utakmicom visokog rizika, a policija je najavila provedbu pojačanih sigurnosnih mjera.
Prema najavi, policija će postupati sukladno protokolima za osiguranje utakmica visokog rizika te važećim zakonima o policijskim ovlastima, sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i javnom okupljanju.
Ulazi na stadion otvaraju se u 18.30
Organizatori i policija pozivaju gledatelje da na Rujevicu dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanja na ulazima. Ulazi u stadion bit će otvoreni od 18.30 sati, a preporuka je da posjetitelji na vrijeme zauzmu svoja mjesta – bez žurbe i nepotrebnih zadržavanja pred tribinama.
Za navijače Hajduka koji u Rijeku dolaze cestovnim pravcima organiziran je prihvat kod autoceste A6, na punktu Kikovica–Soboli, i to do 17.30 sati. Iz policije poručuju kako je to ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojem se može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion.
Od navedene lokacije gostujući navijači bit će organizirano preprateni u koloni, uz pratnju policijskih službenika, do stadiona Rujevica. Parkiralište za gostujuće navijače osigurano je upravo na toj lokaciji – Kikovica.
Stroge zabrane na ulazima: Provjere redarske službe i sankcije za prekršaje
Na ulazima u stadion redarska služba provodit će sigurnosne provjere, a policija podsjeća na niz zabrana propisanih Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.
Zabranjeno je, među ostalim:
- unos ili pokušaj unosa alkohola i droga, kao i ulazak/boravak u alkoholiziranom stanju
- unos pirotehnike, oružja i predmeta pogodnih za ozljeđivanje ili izazivanje nereda
- paljenje i bacanje pirotehnike te paljenje drugih navijačkih rekvizita
- maskiranje lica radi prikrivanja identiteta
- unošenje i isticanje transparenata i obilježja koji potiču mržnju ili nasilje
- pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka koje potiču mržnju ili nasilje
- nedopušten ulazak u natjecateljski ili druge zaštićene prostore
- bacanje predmeta u natjecateljski prostor
- zadržavanje na tribini za koju se nema ulaznica ili odgovarajuća isprava
Policija poručuje da će sva uočena protupravna ponašanja biti sankcionirana sukladno zakonu i drugim propisima.
Kome će biti odbijen ulazak?
Osim zbog posjedovanja zabranjenih predmeta, ulazak na stadion bit će odbijen:
- posjetiteljima pod utjecajem alkohola
- osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu
- onima kod kojih se utvrdi da imaju zabranjene predmete
- osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih
Policija snima prije, tijekom i nakon utakmice: zabrana dronova i "NO-FLY ZONE"
Na dan utakmice policija će, kako je najavljeno, audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu i prilaznim pravcima – prije, za vrijeme i nakon završetka susreta.
Također, na snazi će biti zabrana korištenja dronova i drugih letjelica, uz uspostavu NO-FLY ZONE u razdoblju prije, tijekom i nakon utakmice.