Oglasila se riječka policija. Utakmica na Rujevici visokog je rizika – evo što su naglasili…

Danas s početkom u 20 sati, na stadionu Rujevica u Rijeci igra se utakmica četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između HNK Rijeka i HNK Hajduk. Zbog očekivanog velikog interesa publike i najavljenog dolaska većeg broja gostujućih navijača, događaj je proglašen utakmicom visokog rizika, a policija je najavila provedbu pojačanih sigurnosnih mjera.

Prema najavi, policija će postupati sukladno protokolima za osiguranje utakmica visokog rizika te važećim zakonima o policijskim ovlastima, sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i javnom okupljanju.

Ulazi na stadion otvaraju se u 18.30

Organizatori i policija pozivaju gledatelje da na Rujevicu dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanja na ulazima. Ulazi u stadion bit će otvoreni od 18.30 sati, a preporuka je da posjetitelji na vrijeme zauzmu svoja mjesta – bez žurbe i nepotrebnih zadržavanja pred tribinama.

Za navijače Hajduka koji u Rijeku dolaze cestovnim pravcima organiziran je prihvat kod autoceste A6, na punktu Kikovica–Soboli, i to do 17.30 sati. Iz policije poručuju kako je to ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojem se može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion.

Od navedene lokacije gostujući navijači bit će organizirano preprateni u koloni, uz pratnju policijskih službenika, do stadiona Rujevica. Parkiralište za gostujuće navijače osigurano je upravo na toj lokaciji – Kikovica.

Stroge zabrane na ulazima: Provjere redarske službe i sankcije za prekršaje

Na ulazima u stadion redarska služba provodit će sigurnosne provjere, a policija podsjeća na niz zabrana propisanih Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Zabranjeno je, među ostalim:

unos ili pokušaj unosa alkohola i droga, kao i ulazak/boravak u alkoholiziranom stanju

unos pirotehnike, oružja i predmeta pogodnih za ozljeđivanje ili izazivanje nereda

paljenje i bacanje pirotehnike te paljenje drugih navijačkih rekvizita

maskiranje lica radi prikrivanja identiteta

unošenje i isticanje transparenata i obilježja koji potiču mržnju ili nasilje

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka koje potiču mržnju ili nasilje

nedopušten ulazak u natjecateljski ili druge zaštićene prostore

bacanje predmeta u natjecateljski prostor

zadržavanje na tribini za koju se nema ulaznica ili odgovarajuća isprava

Policija poručuje da će sva uočena protupravna ponašanja biti sankcionirana sukladno zakonu i drugim propisima.

Kome će biti odbijen ulazak?

Osim zbog posjedovanja zabranjenih predmeta, ulazak na stadion bit će odbijen:

posjetiteljima pod utjecajem alkohola

osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu

onima kod kojih se utvrdi da imaju zabranjene predmete

osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih

Policija snima prije, tijekom i nakon utakmice: zabrana dronova i "NO-FLY ZONE"

Na dan utakmice policija će, kako je najavljeno, audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu i prilaznim pravcima – prije, za vrijeme i nakon završetka susreta.

Također, na snazi će biti zabrana korištenja dronova i drugih letjelica, uz uspostavu NO-FLY ZONE u razdoblju prije, tijekom i nakon utakmice.

