Danas igra Hajduk. Evo gdje gledati utakmice kupa

Danas su na rasporedu tri od četiri utakmice četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa.

Program otvaraju Varaždin i Gorica koji će na teren u 17 sati. Sat vremena kasnije, od 18 sati, Dinamo na Maksimiru dočekuje četvrtoligaša Kurilovec. Dan će zaključiti veliki Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka na Rujevici s početkom u 20 sati.

Utakmice Varaždin – Gorica i Rijeka – Hajduk prenosit će MaxSport 1, dok će se susret Dinama i Kurilovca, zbog preklapanja termina, emitirati na kanalu MaxSport 2.

Kup je ove sezone posebno važan i u kontekstu europskih kvalifikacija. Naime, osvajač natjecanja osigurava plasman u kvalifikacije za Europsku ligu iduće sezone. U slučaju da isti klub osvoji i prvenstvo i Kup, odnosno dvostruku krunu, mjesto u Europi pripast će finalistu Kupa.

Rijeci je Kup vjerojatno i najrealniji put prema europskim natjecanjima s obzirom na veliki bodovni zaostatak za Dinamom i Hajdukom u prvenstvu. Plasman u Europsku ligu donosi i dodatnu sigurnost jer momčadi koje ispadnu u kvalifikacijama dobivaju novu priliku kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Posljednja, četvrta utakmica četvrtfinala neće se igrati danas. Slaven Belupo i Lokomotiva svoj će susret u Koprivnici odigrati u utorak, 10. ožujka. Naslov pobjednika Kupa brani Rijeka, dok je najtrofejniji klub u ovom natjecanju Dinamo sa 17 osvojenih trofeja.