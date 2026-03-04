ANKETA Može li Hajduk dobiti Rijeku? Pred Bijelima je jedna od najvažnijih utakmica sezone

Eto nas na početku ožujka, a može se reći da je pred Hajdukom utakmica sezone. Odnosno, da ne idemo toliko žestoko, utakmica od presudnog značaja, pišu Sportske novosti.

U srijedu će od 20 sati Bijeli na Rujevicu, gdje ih u četvrtfinalu Kupa čeka Rijeka. Koliko je to gostovanje nezgodno za Hajduk, ne treba niti napominjati, posljednja pobjeda Hajduka u gostima kod Rijeke datira još iz 2022. godine, kada je na domaćoj klupi sjedio Talijan Serse Cosmi, a Mislav Karoglan bio trener Bijelih. Hajduk je u tom prvenstvenom susretu slavio 1:0 pogotkom Chidoziea Awaziema. Od tada, samo remiji i porazi...

A zašto je ova utakmica toliko važna za Bijele? Pa, ima dvostruki značaj. Prvo, eventualnom pobjedom na Rujevici Hajduk bi prošao u polufinale Kupa i tako nastavio put u natjecanju koje je posljednji put osvajao u sezonama 2021./22. i 2022./23. pod Valdasom Dambrauskasom i Ivanom Lekom. Zanimljivo, oba trofeja imaju neku poveznicu s Rijekom. Prvi spomenuti Kup osvojen je na Poljudu baš protiv Rijeke pobjedom od 3:1, dok je sljedeće godine obrana uslijedila na Rujevici, ali suparnik je bio Šibenik.

Prolaskom u polufinale Kupa Hajduk bi, dakle, došao na dva koraka od osvajanja trofeja, koji bi mu sljedeće sezone jamčio nastup u kvalifikacijama za Europsku ligu. Ne, dakle, Konferencijsku, već Europsku. Značajna je to razlika, pogotovo ako se pogledaju neki recentni europski rezultati Bijelih, ali i ambicije koje Hajduk svake godine ima u Europi. Dalek je, dakako, još put do osvajanja Kupa, ali bi prvi korak k tome bila eliminacija Rijeke. Ostao bi tako Hajduk u igri za trofej koji bi mu nadolazećeg ljeta ponudio dvostruku priliku za plasman u europske skupine, što je dugogodišnji, ali još uvijek neostvareni cilj kluba.

Višestruko važan meč

No, nije osvajanje Kupa jedini način kojim bi Bijeli mogli do kvalifikacija za Europsku ligu. Hajduk tamo može stići i drugim mjestom u prvenstvu, ali pod uvjetom da Kup osvoji prvak SHNL-a. Kako trenutačna razdaljina između Hajduka i Rijeke na drugom i trećem mjestu iznosi 12 bodova, ugodna je to još prednost za Splićane, koju realno ne bi smjeli niti ispustiti do kraja prvenstva. Dakle, ako Hajduk u srijedu izbaci Rijeku iz Kupa, ubio bi "dvije muhe jednim udarcem". Nastavio bi se lov na trofej, a mogućnost igranja kvalifikacija Europske lige ostala bi živa.

Baš zbog Europe, koja je Hajduku višestruko važna, ova utakmica protiv Rijeke ima poseban značaj. Nikako ne bi Hajduku bilo isto igrati kvalifikacije za Europsku ili Konferencijsku ligu. Jednostavno, imali bi Bijeli više prostora za ulazak u europske skupine. U Konferencijskoj su ligi u prošlom razdoblju ispadali od albanskog Dinamo Cityja i slovačkog Ružomberoka, iako je put do skupina praktički bio otvoren. Tako je Hajdukov europski put u posljednje dvije sezone završavao na razočaravajući način, bez mogućnosti popravnog ispita. Kvalifikacije za Europsku ligu mogle bi, pak, to promijeniti. No, za takvu vrstu sna mora se, za početak, proći Rijeka. A to neće biti nimalo lako.

Također, ne smije se zaboraviti niti da, nakon Kupa u Rijeci, na Poljud dolazi Dinamo u velikom prvenstvenom derbiju i aktualnoj situaciji koja govori da su Bijeli na minus sedam od Modrih. Možda ovog vikenda Hajduk lovi i posljednji vlak za priključak u utrci u dvoje. A Rijeka? Eventualna bi pobjeda svima na i oko Poljuda došla kao penicilin za kiks u Varaždinu, remi nakon kojeg su se svi osjećali kao poraženi.

Dakle, utakmica na Rujevici će definitivno puno značiti, možda i označiti način na koji će Hajduk za nekoliko mjeseci krčiti put prema europskim skupinama.

