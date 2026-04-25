Oglasila se Hrvatska liječnička komora o muškarcu iz Dalmacije koji je umro nakon izlaska iz Hitne

Hrvatska liječnička komora oglasila se o smrti pacijenta koji je preminuo niti 20 minuta nakon što su ga medicinski djelatnici poslali kući s Hitne.

Kako smo ranije pisali, Mirza Čengić (35) se 17. travnja uputio na Zavod za hitnu medicinu zadarske županije nakon što se požalio na trnjenje ruke i lijeve strane tijela. Djelatnici su mu izmjerili tlak te ocijenili da nije životno ugrožen, a Čengić je preminuo 20 minuta nakon toga.

Priopćenje Hrvatske liječničke komore prenosimo u cijelosti:

"Hrvatska liječnička komora izražava iskreno žaljenje zbog smrti 35-godišnjeg pacijenta koji je, prema medijskim navodima, preminuo u Zadru nedugo nakon što je zatražio liječničku pomoć.

Svaki smrtni ishod nakon pružanja zdravstvene skrbi zahtijeva ozbiljno, stručno i nepristrano utvrđivanje svih okolnosti. Budući da je, prema dostupnim informacijama, pokrenut interni stručni nadzor, Hrvatska liječnička komora upozorava da se zaključci o mogućim propustima ili odgovornosti ne smiju i ne mogu donositi prije završetka nadležnih postupaka. Nadležno povjerenstvo HLK-a zatražit će od zdravstvene ustanove službenu dokumentaciju o ovom slučaju.

HLK razumije zabrinutost javnosti i bol obitelji te potrebu za odgovorima. Odgovori o svakom smrtnom slučaju nakon liječničkog zbrinjavanja mogu se dati samo na temelju činjenica, medicinske dokumentacije i stručnih standarda, a ne na temelju pretpostavki, medijskih interpretacija ili huškačkih komentara na društvenim mrežama.

Hrvatska liječnička komora posebno upozorava na neetičnost i neoodgovornost medijske objave punog imena i prezimena liječnika. U medijskoj praksi u Hrvatskoj i u Europskoj uniji se, radi poštovanja presumpcije nevinosti, zaštite dostojanstva i sprječavanja javnog linča, čak i kod osoba osumnjičenih i optuženih za teška kaznena djela objavljuju samo inicijali. Krajnje je neprihvatljivo da se objavljuje puno ime i prezime liječnika u slučaju u kojem je tek pokrenut interni stručni nadzor. Time se liječnika izlaže javnom linču koji je u ovom slučaju već započeo na društvenim mrežama.

U onim slučajevima kada se i dogode stručni propusti, oni moraju biti utvrđeni i dokazani u skladu sa zakonom i pravilima struke. Liječnici, kao niti drugi građani, ne smiju biti mobingirani na društvenim mrežama.

Hrvatska liječnička komora poziva medije i javnost na suzdržanost, odgovornost u izričaju i poštivanje presumpcije nevinosti. Zaštita prava pacijenata i zaštita dostojanstva liječnika jednako su važni za očuvanje povjerenja u zdravstveni sustav", stoji u priopćenju Hrvatske liječničke komore.