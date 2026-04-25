Tragedija u Dalmaciji: Muškarac (35) preminuo nakon pregleda na hitnoj, pokrenut nadzor

Mirza Čengić, 35-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, koji se 17. travnja, kolegama na poslu požalio na trnjenje ruke i lijeve strane tijela, preminuo je niti dvadeset minuta nakon što su mu u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije (ZHMZŽ) izmjerili tlak, ocijenili da nije vitalno ugrožen i da ne zahtijeva hitno bolničko zbrinjavanje te mu savjetovali da se javi liječniku ako se stanje ne popravi nakon vikenda.

Bit će objektivni

V.d. ravnatelja ZHMZŽ-a Mladen Oluić potvrđuje da je upoznat sa slučajem i kaže da je odmah po saznanju pokrenut interni stručni nadzor nad postupanjem djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

– S obzirom na to da je postupak nadzora u tijeku, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi detaljne informacije o okolnostima događaja niti o eventualnim preliminarnim nalazima. Po završetku nadzora javnost će biti pravovremeno obaviještena o svim relevantnim činjenicama, rekao je za Zadarski list Oluić.

– Naglašavam kako je Zavodu u interesu potpuno i objektivno utvrditi sve okolnosti ovog događaja te postupati u skladu s važećim medicinskim standardima i propisima, dodao je.

Mirza, Sarajlija koji je sezonski posao pronašao u Ražancu, 17. travnja oko četiri sata popodne, kolegama u restoranu požalio se na trnjenje ruke i lijeve strane tijela, nakon čega su ga dvojica kolega odvezla na hitnu. No, umjesto na Objedinjeni hitni bolnički prijem OB Zadar, navigacija je trojicu mladića – od kojih su dva iz Sarajeva, a jedan iz Slavonije – odvela u prizemlje Poliklinike, u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.

Hipertenzija

Ondje su Mirzi, kako je nakon pregleda prepričao prijatelju, izmjerili tlak i rekli mu da se u ponedjeljak javi u lokalnu ambulantu ako ne bude bolje. No niti 20 minuta nakon što su krenuli za Ražanac, nedaleko od benzinske pumpe Tri Bartola, Mirzino je srce prestalo kucati. Najprije prijatelji, pa djelatnici hitne medicinske pomoći bezuspješno su ga pokušavali reanimirati sat vremena, a prema riječima prijatelja, isti liječnik koji je Mirzu zaprimio u Poliklinici izašao je na intervenciju kada je pozvana hitna pomoć.

U nalazu koji je ustupljen Zadarskom listu, a koji potpisuje dr. med. Borna Škibola, navodi se da je pacijent pregledan u 16.37 sati. Pod dijagnozom se navodi esencijalna (primarna) hipertenzija, drugim riječima povišen krvni tlak, a u anamnezi se pak navodi da pacijent dolazi zbog viših vrijednosti krvnog tlaka i da negira ikakve tegobe. U zaključku stoji: »Kući. U slučaju pogoršanja nazvati 194«.

Od Mirze, kojeg prijatelji iz Ražanca opisuju kao uvijek nasmijanog i pozitivnog, obitelj i prijatelji zauvijek su se oprostili u četvrtak u 14.30 sati, a u Sarajevo su na posljednji ispraćaj otputovali i njegovi šefovi, kolege i prijatelji iz Ražanca.