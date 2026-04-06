Od rimskih vojnika do mornara: Bogatstvo odora obilježilo susret žudija u Katunima

Na 25. Festivalu žudija u Katunima posjetitelji su imali priliku vidjeti pravo bogatstvo različitih odora i običaja koje njeguju čuvari Kristova groba iz brojnih župa. Fotografija zorno prikazuje raznolikost koja ovaj događaj čini posebnim – od rimskih vojnika s kacigama, štitovima i kopljima, do mornarskih i svečanih narodnih odora koje odražavaju lokalni identitet pojedinih krajeva.

Posebno upečatljiv prizor je trenutak “padanja” žudija, simboličan čin koji se odvija u uskrsnoj noći, a na festivalu se prikazuje na različite načine, ovisno o tradiciji svake župe. Upravo ta razlika u izvedbi daje dodatnu dinamiku i zanimljivost susretu, jer svaka skupina donosi vlastiti izraz vjere i običaja.

U svečanoj atmosferi, uz mimohode, misno slavlje i zajedničko druženje, Katuni su na jedan dan postali središte očuvanja uskrsne baštine, a važan dio programa bilo je i snimanje milenijske fotografije koju je realizirao Šime Strikoman, čime je ovaj susret dodatno ovjekovječen. Ovakvi prizori potvrđuju kako Festival žudija nije samo prikaz tradicije, već i snažan izraz zajedništva, identiteta i duhovnosti koji se prenosi s generacije na generaciju.