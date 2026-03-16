OD KOLUMNE DO KNJIGE Marija Paro predstavlja „Biljke znaju bolje“, vodič za sve koji žele vrt – čak i na balkonu

„Biljke znaju bolje“ – naziv je to prve knjige Marije Paro, kolumnistice Dalmacije Danas, čija će prva promocija biti održana u utorak (17. ožujka) u 18 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića (Ulica Slobode 2, Split). Nešto što je počelo kao kolumna na portalu, preraslo je u knjigu. Za one koji ne znaju, kolumne Marije Paro, baš kao i sama knjiga, bave se vrtlarstvom.

Zamolili smo autoricu da nam kaže kako je nastala knjiga.

„Za sve je kriv Rade Popadić i portal Dalmacija Danas. Rade me šokirao prijedlogom da pišem kolumne. A zašto mi je prije godinu i tri mjeseca predložio da pišem kolumne, reći će valjda na promociji. Saznat ćemo taj podatak na promociji i zato treba doći na promociju.“

Je li bilo teško ili čudno krenuti s pisanjem i kolumnama, zanimalo nas je.

„Nije mi bilo čudno kad sam pisala prvu kolumnu jer sam već bila u tom svijetu permakulture, već sam držala predavanje o urbanom vrtlarenju i smisao svega toga što radim je upravo poticanje ljudi da vrtlare pa makar imali smo jedan mali balkon i jedan pitar. Ta prva kolumna uopće nije bila teška, a ni druga… jer sam prirodnjak, planinarka, jer je priroda vrt svih nas. Do tu mi nije bilo problem, mislila sam da će mi problem biti nastaviti dalje i da će završit na pet-šest kolumni onoga što je meni već u glavi iskustveno, ali sam uronila u taj film i kolumne su mi postale jedna terapija, nešto lipo – kao kad hodate planinom pa utonete u misli, očistite mozak od viška – tako isto ja kad uronim u kolumnu i kad zaronim u određenu temu, isto ostatak svijeta ne postoji.“

Koliko se kolumni skupilo?

„Skupilo ih se 50-ak, s tim da će u knjizi biti njih 64, ali od toga njih desetak neće biti objavljeno na portalu niti su objavljene. Mislim da je red da oni koji koji kupe knjigu imaju ekskluzivu, čak i o smrdljivim martinima i sličnim temama. Nastavljam dalje s pisanjem kolumne, nadam se da će za godinu-dvije dana izaći i druga knjiga u kojoj ću obraditi sve bitne jestive biljke iz našeg okruženja, kao i sve moguće vrtne radosti, možebitne probleme i njihova rješenja...

Odlučila sam napraviti knjigu na nagovor ljudi oko mene jer im je problem tražiti i kopati po internetu gdje je to što sam napisala, gdje su savjeti o uzgoju. Tako je nastala ta priča.“

Interes ljudi za njezine kolumne, baš kao i za predavanja o vrtlarstvu bio je ogroman. Je li se tome nadala?

„Ne mogu reći da se nisam nadala, ali da će biti toliki odaziv – to se možda i nisam nadala. Vjerovala sam u tu priču jer su uglavnom ljudi komentirali da kad krenu čitat moju kolumnu da im bude prekratka. Drugim riječima – oni bi još. To je siguran znak da nisam pretjerala s dužinom, ali isto tako u svakoj kolumni napišem, mislim da je to preočito, svoje iskustvo. Napišem autentično, ono što znam. Uglavnom ne pišem o onome što mi nije poznato, što nisam prošla. Recimo, obožavam maslinovo ulje, a nemam maslinik. U takvim situacijama pozovem gosta koji dobro zna temu. Mislim da su ljudi prepoznali to i da im se sviđa stil koji uključuje nešto duhovito, osobno, a isto tako i edukativno.“

Je li se netko počeo baviti biljkama zahvaljujući njezinim kolumnama?

„To je najljepši dio ovoga i za mene strašno inspirativno da nastavim dalje bez ikakve misli o prekidu. Upravo taj feedback da ne mogu dalje čitat, a da ne probaju mi je sjajan. Točno znam zašto ljudima nešto ne uspije, a evo potrudim se na svojim predavanjima o urbanom vrtlarenju objasniti neke sitnice koje puno određuju hoće li stvar uspjeti ili ne."

U Splitu se posljednih nekoliko godina održavaju razmjene sjemena i na njima vlada velika gužva.

„Moje predavanje je obično u sklopu Festivala vrtlarenja koje organizira Udruga Permakultura Dalmacija i ja dijelim sjeme balkonerica. To je početak, a ako ljudi naokolo moraju tražiti sjeme s nasljednim osobinama – pitanje je hoće li se uopće upustit u to. Meni je jako stalo da stvar ide dalje, da se prenosi i zato svakome poklonim. Na razmjenama sjemena podijele se različite vrste sjemena, a dobije se mala količina s ciljem da vi to sami razmnožite. Najvažnije u cijeloj toj priči je upravo sjeme adaptirano na vašu mikrolokaciju. To stalno podučavamo, da će biti sve bolja i otpornija biljka ako je adaptirate na svoju mikrolokaciju. Ako dobijete sjeme sa Islanda, naravno da treba vremena da bi se biljka navikla jer je riječ o potpuno drugačijoj klimi.

Kada su razmjene u pitanju, jako je bitno da ljudi prate udrugu jer stalno objavljujemo. Tijekom godine više puta organiziramo razmjene. Ako nemate svoje sjeme, ne morate se nervirat – vi ćete doći, preuzeti od nas i dogodine ćete i vi razmjenjivati, a ne samo preuzimati.“

Očekuje li se velik odaziv?

„Najiskrenije se nadam da će i sutra prostor biti premali za sve. Svi koji dođu mogu kupiti knjigu prije nego počne promocija, zato bi bilo bolje doći malo ranije. Promociju će voditi predsjednik udruge Permakultura Dalmacija Marin Kanajet, a govorit će član Uprave Zoran Vukšić, lektorica Fea Munitić i glavni urednik portala Dalmacija Danas Rade Popadić koji je krivac za sve.“

Za sada se neće ići u širu prodaju, a knjige se mogu nabaviti na promocijama. Sljedeća će biti održana u Rijeci.

Za kraj, zbog čega naslov – Biljke znaju bolje?

„Moj savjet svima koji počinju, kao i onima koji su u tome, ali se ne snalaze je da je najvažnije - promatrat biljke. Osjetit ćete ih ako ih uistinu promatrate. Gotova rješenja ne postoje – svaki vrt, svaka mikrolokacija je drugačija. Biljke vam same daju odgovor što im treba, s čime ste pretjerali ili što im niste dali. Ako postoji ljubav i ako promatrate - biljke vam uvijek daju odgovor i one stvarno znaju.“