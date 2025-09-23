Obitelj se emotivnom porukom oprostila od Nevenke Mardešić: "Ovo nije zbogom"

U miru i okružena ljubavlju svojih najbližih preminula je Nevenka Mardešić, ostavivši iza sebe trajni trag dobrote i hrabrosti. Rođena 21. travnja 1964., Nevenka je do posljednjeg trenutka života bila primjer snage i dostojanstva.

Obitelj je u emotivnom oproštaju istaknula kako je Nevenka, i u teškim trenucima bolesti, zračila toplinom, osmijehom i otvorenim srcem prema svima. "Njezina dobrota, hrabrost, strpljenje i ustrajnost bili su uzor i oslonac svima oko nje. Ta svjetlost ostaje u nama i bit će nam putokaz", poručili su Vedran, Ivor i Nikola, izražavajući zahvalnost svima koji su joj pružali podršku.

Nevenka je svojim životom inspirirala druge, učeći ih odvažnosti, suosjećanju i snazi zajedništva. Obitelj ističe kako će njezina energija i volja za životom živjeti kroz uspomene koje su zajednički gradili te kroz djela koja nastavljaju njezin primjer.

"Ovo nije zbogom, nego do ponovnog susreta u vječnosti", poručili su njezini najmiliji.

Neumorno je pružala podršku najranjivijim članovima društva

Podsjetimo, Nevenka Mardešić bila je istaknuta splitska humanitarka i dugogodišnja predsjednica Udruge HELP Split, posvećene pomoći osobama pogođenim ovisnostima i promicanju ljudskog dostojanstva, ostavila je dubok trag u zajednici. Kroz svoju karijeru neumorno je pružala podršku najranjivijim članovima društva, educirala mlade i podizala svijest o važnosti prevencije ovisnosti i mentalnog zdravlja.

U svibnju 2025. godine Nevenki je dijagnosticiran metastatski melanom, agresivna vrsta raka kože koja je bila otporna na dostupne tretmane u Hrvatskoj.

Njena posvećenost humanitarnom radu i briga za ljude ostat će upamćeni među onima kojima je pomogla.