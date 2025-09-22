Preminula je Nevenka Mardešić, velika splitska humanitarka

Napustila nas je gospođa Nevenka Mardešić (61), žena koja je život posvetila pomaganju drugima.

Šezdesetjednogodišnja predsjednica udruge HELP Split bila je prepoznatljivo lice splitske humanitarne scene – žena koja je živjela suosjećanje puno prije nego što je ta riječ postala popularni slogan. Cijeli svoj profesionalni vijek, ali i svaki slobodni trenutak, uložila je u projekte koji su spašavali živote ovisnika, pružali psihološku potporu obiteljima u krizi i podizali svijest o važnosti javnog zdravlja.

„Vjerujem da se društvo prepoznaje po tome koliko čuva svoje najranjivije,“ znala je govoriti na radionicama koje je organizirala diljem Dalmacije. Ironijom sudbine, sama se našla među najranjivijima kada joj je dijagnosticiran metastatski melanom koji je iscrpio sve terapijske mogućnosti u Hrvatskoj.

Tada joj je bila potrebna pomoć za nastavak liječenja u klinici u Izraelu. Splićani nisu htjeli odustati od svoje Nevenke – u rekordnom je roku prikupljeno više od 75.000 dolara potrebnih za početak terapije. Pamtimo njezin telefonski razgovor u kojem je s neopisivom radošću kazala da je iznos prikupljen i koliko ju je dirnula lavina dobrote koju su ljudi pokrenuli. Naviknuta na rad u pozadini, bila je iskreno iznenađena tolikom podrškom i beskrajno zahvalna.

Optimizam nije gubila ni u najtežim trenucima. Dijelila je detalje liječenja, hrabrila druge i čvrsto vjerovala u pobjedu. Upravo će po toj snazi, vedrini i nesebičnosti ostati zapamćena u srcima svih koji su je poznavali.