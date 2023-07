NOVI OBRAT OKO RESTORANA NOŠTROMO Ništa od biznisa na Peškariji dok se ne riješe minimalni tehnički uvjeti

Velika bura podigla se u posljednje vrijeme oko restorana Noštromo na splitskoj Peškariji. Nakon što je u javnost dospjela informacija da je prostor Peškarije dodijeljen bez natječaja, Noštromo je dobio suglasnost od 30 dana, nakon kojeg će ići javni natječaj.

No, sada su morali prekinuti sa svim djelatnostima jer je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da - nemaju minimalne tehničke uvjete.

"Turistička inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor na lokaciji kojim je utvrđeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti suprotno izdanom rješenju nadležnog upravnog tijela čime je počinjen prekršaj iz članka 20. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Inspekcijski postupak je u tijeku te se poduzimaju zakonom propisane mjere", kazali su nam iz DIRH-a.

Sve se ovo događa neposredno prije isteka 30-dnevne suglasnosti koju su dobili prije nego što je raspisan natječaj.

Evo kako je cijelu situaciju nedavno komentirala Maja Đerek, pročelnica za gradsku imovinu.

"Uputila sam kolegu Gašparevića da to stavi u zakonske okvire, on nije ništa nije prekršio jer 30 dana nije isteklo tako da će sve biti po zakonu. To je jedna jednostavna priča", kazala je.

Inače, gradonačelnik Ivica Puljak našao se pod povećalom Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa zbog Noštroma.

"Obavještavamo Vas kako je Povjerenstvo, vezano predmetne medijske navode, otvorilo predmet protiv obveznika Ivice Puljka, gradonačelnika Grada Splita, Antonia Kuzmanića, zamjenika gradonačelnika Grada Splita te Siniše Gašparevića, direktora trgovačkog društva Parkovi i nasadi d.o.o. u kojem će se ispitati sve činjenice i okolnosti te potom utvrditi jesu li ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka.

Ukoliko Povjerenstvo utvrdi postojanje pretpostavki za daljnje vođenje postupka isto će, sukladno članku 42. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ('Narodne novine', broj 143/21), zatražiti očitovanje navedenih obveznika te će potom predmet uvrstiti na dnevni red neke od budućih sjednica".