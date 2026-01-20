Novi natpis osvanuo na muralu Torcide na Gripama: "Žane vrati se"

U noći s 19. na 20. prosinca 2025. godine netko je prebojio mural posvećen splitskoj glumici Zdravki Krstulović, a na njegovu je mjestu osvanuo logo Torcide, izrađen povodom 75. obljetnice navijačke skupine. Time je uklonjen mural koji je 2019. godine postavljen u sklopu inicijative posvećene očuvanju sjećanja na zaslužne žene iz splitske kulturne povijesti.

Na svježe oslikanom navijačkom muralu dominira velika brojka "75", dok su pri dnu ispisani rimski brojevi "XXVIII.X.MCML" – zapis koji upućuje na 28. listopada 1950. godine – datum koji se povezuje s osnutkom Torcide. Mural je postavljen na splitskim Gripama, a posljednjih dana postao je i nova meta dodatnih intervencija sprejem.

Novi grafiti preko murala

Nakon što je mural s obilježjem Torcide osvanuo na zidu, netko je preko donjeg dijela dodatno ispisao nove poruke. Na fotografiji se vidi bijeli natpis "ŽANE VRATI SE". Nije poznato tko stoji iza tih naknadnih natpisa.

Podsjetimo, na prebojavanje murala posvećenog Zdravki Krstulović na splitskim Gripama reagirala je Građanska inicijativa Split, upozorivši kako je riječ o vandalizmu, bez obzira na motive i kontekst proslave Torcide i Hajduka.

Grad Split najavljuju novi mural Zdravke Krstulović, na vidljivijoj lokaciji

Nadalje, kako smo ranije pisali, prema informacijama iz Grada Splita, Zdravka Krstulović ipak bi trebala dobiti novi mural. Kako navode, Grad je već poduzeo prve korake: "Grad Split je stupio u kontakt s Udrugom Domine te će se u suradnji s njima izraditi novi mural posvećen legendarnoj glumici Zdravki Krstulović. Novi mural bit će postavljen na primjerenijoj i vidljivijoj lokaciji, čime će se dostojno očuvati uspomena na njezin umjetnički doprinos i značaj za grad Split."