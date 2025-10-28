Novi grafit osvanuo na Pujankama

U splitskom kvartu Pujanke je osvanuo novi grafit koji je odmah privukao pažnju prolaznika. Na zidu jedne zgrade, u blizini glavne ulice, pojavila se velika poruka "Gazi purgere" uz ilustraciju navijača s kapuljačom i šalom na kojem piše "Hajduk".

Podsjetimo, Torcida je večeras, povodom svog 75. rođendana, priredila veliki vatromet i bakljadu na Poljudu! Sve se dogodilo točno u 19 sati i 50 minuta.

Torcida, najstarija navijačka skupina u Europi, slavi svoj 75. rođendan. Na današnji dan davne 1950. godine, nekolicina studenata inspiriranih brazilskim stilom navijanja osnovala je skupinu koja će zauvijek promijeniti način na koji se voli jedan klub.

Više od navijanja

Za mnoge Splićane, Torcida nije samo nogomet. Ona je dio identiteta grada, simbol zajedništva i snage. Njeni članovi organiziraju humanitarne akcije, pomažu zajednici i čuvaju uspomenu na prošlost koja ih je oblikovala.

Kad se govori o Torcidi, govori se o duši Splita – o onoj iskri koja svijetli i kad klub ne blista, o ljudima koji ne odlaze kad je teško.