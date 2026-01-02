Novi detalji tragedije u Dubrovniku: "Sreća u nesreći je da nije odnijelo dva dječaka koja su bili s njim"

Pronađeno je tijelo muškarca kojeg je u Dubrovniku snažan val povukao u more, potvrdio je lučki kapetan Mato Kekez.

"Tijelo je locirano oko 400 metara ispred vale od Pila. Već smo ranije došli do njega i tada nije pokazivao znakove života. Pokušavamo ga izvući, ali more je izrazito nemirno", izjavio je za Dubrovački dnevnik.

"Dao sam sve od sebe i prvi put da nisam nikoga izvukao u životu", za Dubrovački vjesnik rekao je Dominko Radić, koji je sudjelovao u akciji spašavanja.

Muškarac je oko podneva bio na kupalištu Buža podno zidina i fotografirao se kad ga je povukao snažan val i odnio u more.

"Više ništa nije bilo moguće. Valovi su viši od sedam metara, ljudi su mislili da će i mene morati spašavati. Skoro dva sata sam na sve načine pokušavao učiniti nešto, ali nažalost našao sam samo crevju i hlače za koje se potvrdilo da pripadaju tom čovjeku. Sreća u nesreći je da nije odnijelo dva dječaka koja su bili s njim, ali bojim se da nade nema", ustvrdio je Radić.