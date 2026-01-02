Čovjek u Dubrovniku upao u more, povukli ga valovi. Poginuo je, tijelo je još u moru

Državljanin Bosne i Hercegovine smrtno je stradao nakon što su ga snažni valovi povukli u more dok se s obitelji fotografirao na stijenama kupališta Buža, podno dubrovačkih zidina.

Nesreća se dogodila za vrijeme izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta, a odmah po dojavi pokrenuta je opsežna akcija spašavanja u kojoj su sudjelovali brodovi Lučka kapetanija, policije te pripadnici HGSS. Unatoč jakom jugu i visokim valovima, u potragu se vlastitom barkom uključio i Dubrovčanin Dominko Radić, poznat po sudjelovanju u brojnim akcijama spašavanja na moru.

Zbog iznimno opasnih uvjeta, s valovima višima od sedam metara, potraga je u jednom trenutku morala biti obustavljena.

– Dao sam sve od sebe i prvi put da nisam nekoga izvukao u životu – rekao je Radić za Dubrovački vjesnik.

Istaknuo je kako je gotovo dvije ure pokušavao pomoći unesrećenom, no da su uvjeti postali preopasni čak i za spasitelje.

– Valovi su bili strašni, prebilo mi je barku s prove, drugi su se bojali da će i mene trebati spašavati. Našao sam samo cipelu i donje rublje za koje je potvrđeno da pripadaju tom čovjeku. Sreća u nesreći je da nisu stradala i dvojica dječaka koji su bili s njim, ali bojim se da nade više nema – kazao je Radić.

Ubrzo je stigla i službena potvrda tragičnog ishoda. Kako je za RTL Danas potvrdio dubrovački lučki kapetan Mato Kekez, muškarac je smrtno stradao.

– Potraga za tijelom trenutačno je obustavljena. Tijelo smo locirali, ali mu ne možemo prići zbog prevelikih valova – izjavio je Kekez.

Nadležne službe nastavit će pratiti stanje na moru te će, čim se vremenski uvjeti poboljšaju, pokušati nastaviti s izvlačenjem tijela.