Noć nasilja i krvi: Sud poslao 11 Torcidaša u istražni zatvor

Istražni zatvor određen je za 14 osoba nakon tučnjave navijača Hajduka i Crvene Zvezde u Tuzli u subotu navečer.
VIDEO Kaos na ulicama Tuzle: Torcida pretukla Delije, uhićene 93 osobe!
Iz Hrvatske je 11 navijača, a trojica su državljani Bosne i Hercegovine, piše HRT.
Doznaju se novi detalji sukoba Torcide i Delija: Jedan navijač (25) u teškom stanju
U blizini zračne luke u Tuzli u subotu navečer su navijači Hajduka napali grupu navijača Crvene Zvezde koja se vratila iz Malmöa, gdje je beogradski klub igrao susret Europske lige.
Ozlijeđene su 23 osobe, među kojima i policajac.
TORCIDA NAPRAVILA SAČEKUŠU Obračun s Delijama: Privedene 93 osobe, ozlijeđeni i navijači iz Splita, Pule, Trogira i Ploča
