Noć nasilja i krvi: Sud poslao 11 Torcidaša u istražni zatvor

Istražni zatvor određen je za 14 osoba nakon tučnjave navijača Hajduka i Crvene Zvezde u Tuzli u subotu navečer.

Iz Hrvatske je 11 navijača, a trojica su državljani Bosne i Hercegovine, piše HRT.

U blizini zračne luke u Tuzli u subotu navečer su navijači Hajduka napali grupu navijača Crvene Zvezde koja se vratila iz Malmöa, gdje je beogradski klub igrao susret Europske lige.

Ozlijeđene su 23 osobe, među kojima i policajac.