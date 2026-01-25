TORCIDA NAPRAVILA SAČEKUŠU Obračun s Delijama: Privedene 93 osobe, ozlijeđeni i navijači iz Splita, Pule, Trogira i Ploča

Sinoć, oko 21:55 sati, ispred ulaza u Međunarodni aerodrom Dubrave kod Živinica došlo je do masovnog navijačkog sukoba u kojem su sudjelovale stotine pripadnika Torcide i Delija.

Prema dostupnim informacijama, navijači Crvene Zvezde vraćali su se iz Malmöa, gdje je odigrana europska utakmica, nakon čega je došlo do sukoba s Torcidom.

Pripadnici MUP Tuzlanskog kantona priveli su ukupno 93 osobe, a potvrđeno je da su ozlijeđene 23 osobe. Od toga je 18 ozlijeđenih zatražilo liječničku pomoć u UKC Tuzla, piše Crna hronika.

Prema najnovijim informacijama, jedan navijač iz Prijedora nalazi se u teškom stanju i zadržan je na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju. Hospitaliziran je u Jedinici intenzivne terapije zbog ozljeda glave, kralježnice, prsnog koša, ruke te višestrukih kontuzija.

„Ostali pacijenti su dijagnostički obrađeni i zbrinuti na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata, Klinici za ortopediju i traumatologiju te Klinici za neurokirurgiju, nakon čega su otpušteni na kućno liječenje“, potvrđeno je iz UKC-a Tuzla.

Prema dostupnim podacima, među ozlijeđenima je sedam osoba iz Hrvatske. Riječ je o osobama s prebivalištem u Splitu (četiri osobe), Puli (jedna osoba), Trogiru (jedna osoba) i Pločama (jedna osoba). Sve navedene osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede.