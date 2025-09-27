'Ništa nova, ništa nova...' Opet gužva od Podstrane prema Strožancu

Vozači iz Podstrane i okolice danas se, kao i inače, suočavaju s očekivanim gužvama na ključnom prometnom pravcu.

Google Traffic pokazuje intenzivnu crvenu zonu iz smjera Grljevca prema Strožancu.

Isto je snimio i naš kolega Siniša Vickov.

Podsjetimo, u srijedu je u Podstrani organiziran prosvjeda mještana protiv prometnog kolapsa koji već desetljećima guši ovo priobalno mjesto. Prosvjed se održao na pješačkom prijelazu u Strožancu, kod trgovine Tommy, a trajao je simboličnih 25 minuta – po jedna minuta za svaku godinu praznih obećanja.

"Umorni smo od gužvi, stajanja u kolonama i praznih obećanja. Podstrana desetljećima puca po šavovima, a nitko od nadležnih ništa ne poduzima", rekao je u najavi prosvjeda organizator Luka Jovanović, predstavnik nezadovoljnih mještana, uz podršku nezavisne liste "Za pravedniju Podstranu".

"Zadovoljni smo prosvjedom, došlo je sigurno 200 ljudi, a loši su vremenski uvjeti. Predugo čekamo u kolonama, to traje 25 godina i tražimo konkretna rješenja za ovu prometnicu. Iduća akcija bit će ispred Općine Podstrana, tamo će biti prosvjed, ako ne bude zadovoljni novim koracima", kazao je organizator prosvjeda Luka Jovanović tijekom prosvjeda te je naglasio da su organizatore prosvjeda najviše motivirala djeca koja svakodnevno ostaju u prometnoj gužvi i kasne u svoje škole.