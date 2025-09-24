FOTO i VIDEO Građani iz Podstrane izašli na cestu i zaustavili promet. Vozači su im trubili u znak podrške: "Predugo čekamo u kolonama"

U Podstrani se danas organizirao prosvjeda mještana protiv prometnog kolapsa koji već desetljećima guši ovo priobalno mjesto. Prosvjed se održao na pješačkom prijelazu u Strožancu, kod trgovine Tommy, a trajao je simboličnih 25 minuta – po jedna minuta za svaku godinu praznih obećanja.

"Umorni smo od gužvi, stajanja u kolonama i praznih obećanja. Podstrana desetljećima puca po šavovima, a nitko od nadležnih ništa ne poduzima", rekao je u najavi prosvjeda organizator Luka Jovanović, predstavnik nezadovoljnih mještana, uz podršku nezavisne liste "Za pravedniju Podstranu".

Vozači trube u znak podrške

Današnje loše vrijeme i kiša nije spriječila građane da izađu na prometnicu u znak prosvjeda zbog višegodišnjeg infrastrukturnog nemara u splitskoj okolici. Početak prosvjeda je kasnio zbog velike gužve, a kolona vozila danas je bila posebno velika zbog jake kiše koja je pogodila šire splitsko područje.

Prvi građani odmah oko 16 sati izašli su na pješački prijelaz kod Tommyja, a brojni vozači su im trubili u znak podrške.

"Zadovoljni smo prosvjedom, došlo je sigurno 200 ljudi, a loši su vremenski uvjeti. Predugo čekamo u kolonama, to traje 25 godina i tražimo konkretna rješenja za ovu prometnicu. Iduća akcija bit će ispred Općine Podstrana, tamo će biti prosvjed, ako ne bude zadovoljni novim koracima", kazao je organizator prosvjeda Luka Jovanović tijekom prosvjeda te je naglasio da su organizatore prosvjeda najviše motivirala djeca koja svakodnevno ostaju u prometnoj gužvi i kasne u svoje škole.

Jedan od prosvjednika je kazao da političke strukture ništa je poduzimaju kako bi riješili problem velike prometne gužve u Podstrani. "Ovo je generalno slika društva. Žalosno je da se mišljenje nas ne podržava, ovo je naša realnost, ova cesta je naša realnost. Ali, još nije kasno, ali ako se krene", zaključio je jedan od prosvjednika iz Podstrane.

Prema dogovoru, prosvjed je trajao 25 minuta, a brojni vozači podržali su prosvjednika te su im trubili u znak podrške.