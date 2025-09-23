Građanima Podstrane prekipjelo. Izlaze na prosvjed zbog nesnosnih gužvi koje im otežavaju život: "Umorni smo..."

Podstrana će u srijedu, 24. rujna 2025. u 16 sati, biti domaćin prvog organiziranog prosvjeda mještana protiv prometnog kolapsa koji već desetljećima guši ovo priobalno mjesto. Prosvjed će se održati na pješačkom prijelazu u Strožancu, kod trgovine Tommy, a trajat će simboličnih 25 minuta – po jedna minuta za svaku godinu praznih obećanja.

"Umorni smo od gužvi, stajanja u kolonama i praznih obećanja. Podstrana desetljećima puca po šavovima, a nitko od nadležnih ništa ne poduzima", poručuje organizator prosvjeda Luka Jovanović, predstavnik nezadovoljnih mještana, uz podršku nezavisne liste "Za pravedniju Podstranu".

Zahtjevi mještana

Glavni zahtjev prosvjednika jest hitno rješavanje prometnog kolapsa na području cijele Podstrane. "Tražimo ozbiljnu izradu prometne studije, nadzor na raskrižjima i transparentnu komunikaciju s mještanima. Ne želimo više čekati zaobilaznicu i nova prazna obećanja – vrijeme je za konkretne mjere", ističe Jovanović.

Organizatori traže da država naruči neovisnu prometnu analizu od Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te da se odmah krene u provedbu rješenja.

Okupljanje sudionika počinje na nogostupu ispred Tommya, gdje će se formirati kolona. Na znak voditelja prosvjeda redari će zatvoriti pješački prijelaz, a kolona će se uputiti prema velikom javnom parkingu u Strožancu, koji je predviđen kao sigurnosna zona.

"Naši alati bit će zviždaljke i naš glas. Dosta je šutnje – sada Podstrana govori!", poručuje Jovanović. Organizatori pozivaju mještane Podstrane, Žrnovnice, Stobreča i okolnih mjesta da izrade transparente i sudjeluju u mirnom prosvjedu, uz napomenu da se izbjegavaju zabranjene i uvredljive poruke.

"Ako se ne izborimo za sebe, nitko neće"

Poruka organizatora je jasna: "Ako se mi ne izborimo za sebe, nitko drugi to neće učiniti."

Prosvjed ima za cilj skrenuti pozornost Općini Podstrana, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Hrvatskim cestama na svakodnevne prometne probleme s kojima se mještani suočavaju.