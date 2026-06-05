Helikopterom HRZ-a s Korčule prevezen maloljetnik u Split

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjelovali su sinoć u akciji hitnog medicinskog prijevoza.

Posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s kapetanom, tri člana posade i dva člana medicinskog osoblja prevezla je maloljetnu osobu i pratitelja s otoka Korčule do Kliničkog bolničkog centra Split.

Posada helikoptera poletjela je iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama prema Korčuli u 20:05, gdje je preuzela maloljetnu osobu i pratitelja, a u 21:09 helikopter je sletio na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split, gdje je pacijent predan medicinskom timu na daljnje liječenje i medicinsku skrb.

Ova akcija još jednom potvrđuje suradnju Oružanih snaga RH i zdravstvenog sustava u pružanju hitne pomoći stanovnicima hrvatskih otoka čija medicinska skrb često ovisi o zračnom prijevozu.