Neslužbeno: Časna izmislila priču s migrantom i ‘Alahu ekber’ da dobije bolovanje

Index doznaje da tužiteljstvo za časnu sestru T.Z. (35) traži kaznu od 10 mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine. Na teret joj se stavlja lažno prijavljivanje kaznenog djela, budući da je podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatog napadača iako si je sama nanijela ozljede nožem.

Prema Indexovim izvorima, u trenutku kada je časna potpisivala kaznenu prijavu, po uputi policije, istražitelji su već imali dokaze da zapravo nije bila napadnuta već da je cijelu priču izmislila. Tužiteljstvo je sada protiv nje podnijelo tzv. kazneni nalog, oblik optužnice koji se može zatražiti za blaža kaznena djela te za uvjetnu kaznu.

Izmislila napad da ode na bolovanje zbog problema u samostanu

Časna sestra, nakon što primi kazneni nalog, ima rok od osam dana da podnese na njega prigovor ili da jednostavno prihvati kaznu koju tužiteljstvo za nju traži.

Postoji i mogućnost da od tužiteljstva zatraži da uvjetno odustane od postupka protiv nje, a to bi značilo da bi kazneni nalog bio povučen, ona bi dobila određenu sankciju, no to ne bi stajalo u njezinoj kaznenoj evidenciji.

Neslužbeno doznaje Index da je časna napada izmislila kako bi otišla na bolovanje zbog problema koje je imala unutar samostana. Izmislila je upravo napad stranca, mogućeg migranta koji je izvikivao "Alahu ekbar" kako bi bila sigurna da tu osobu policija zapravo neće nikad pronaći.

Nije htjela, navodno, da netko od njezinih sugrađana bude slučajno osumnjičen za napad od kojeg je izmislila.

Prema optužnici, čije je detalje jučer objavio Jutarnji list, časna sestra ozlijedila se u svom domu u Zagrebu, a ne na Malešnici, kako je prvotno prijavila. Tužiteljstvo slučaj temelji na materijalnim dokazima, iskazima i njezinu priznanju. Predložena je kazna od deset mjeseci zatvora uvjetno na tri godine te 1000 eura sudskog paušala, dok bi u slučaju suđenja tražili godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje.

Policija je 28. studenoga 2025. zaprimila dojavu iz KBC-a Sestre milosrdnice o ženi s ubodnim ranama koja je tvrdila da ju je napao nepoznati muškarac. Na mjestu navodnog napada nisu pronađeni tragovi krvi, a nadzorne kamere pokazale su da se ondje nije nalazila. U kontejneru ispred njezina doma pronađeni su nož s tragovima krvi i drugi predmeti povezani s ozljedama. Snimke su pokazale i da je dan ranije kupila takav nož.

Nakon suočavanja s dokazima priznala je da je napad izmislila. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da joj je sposobnost rasuđivanja bila smanjena, ali ne bitno.

Slučaj je u javnosti izazvao brojne reakcije. Nakon prvotne objave o navodnom napadu, na društvenim mrežama širile su se tvrdnje da je počinitelj migrant i da je riječ o vjerski motiviranom napadu, iako za to nije bilo službene potvrde. Nakon što je policija objavila da je prijava bila lažna, dio tih tvrdnji je opovrgnut, no pojavile su se nove optužbe o prikrivanju činjenica, za koje nisu ponuđeni dokazi.

Slučaj je tako od prijave napada prerastao u kazneni postupak zbog lažnog prijavljivanja te otvorio pitanje širenja neprovjerenih informacija u javnom prostoru.