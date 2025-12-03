Stručnjaci za mentalno zdravlje: Slučaj časne sestre nije prostor za senzacionalizam ni političke obračune

SUMEZ - Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje oglasio se zbog časne sestre koja je lažno prijavila napad nožem u Zagrebu, a zapravo je ozlijedila samu sebe. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ), nacionalna mreža organizacija koje pružaju podršku osobama s iskustvom psihičkih poteškoća i zagovaraju zaštitu njihovih prava, apelira na medije i javnost da s najvećom pažnjom i odgovornošću izvještavaju o slučaju 35-godišnje žene koja je, prema navodima policije, sama sebi nanijela ozljede te ih prijavila kao napad.

Riječ je o privatnoj tragediji osobe u ozbiljnoj psihičkoj krizi, a ne o događaju koji smije biti iskorišten za senzacionalizam, politička prepucavanja ili širenje straha i predrasuda prema bilo kojoj skupini: stranim radnicima, migrantima, vjerskim zajednicama ili časnim sestrama.

"Samoozljeđivanje nije pokušaj dobivanja pažnje od drugih"

SUMEZ upozorava na štetu nastalu širenjem netočnih informacija i povezivanjem ovog slučaja s navodnim napadom migranta. Takve dezinformacije povećavaju stigmu, raspiruju netrpeljivost i dodatno opterećuju osobu koja treba stručnu pomoć i zaštitu privatnosti.

Važno je naglasiti kako samoozljeđivanje nije pokušaj dobivanja pažnje od drugih, kao ni aktivnost za dokazivanje statusa. Samoozljeđivanjem osobe nastoje postići rješavanje određenih životnih poteškoća ili teških emocionalnih stanja. Osobe koje se samoozljeđuju nastoje prikriti dokaze takvog ponašanja od drugih.

"Mentalno zdravlje nije tema za političke obračune"

Stoga je potrebno posvetiti posebnu pažnju osobi za koju se sumnja da se samoozljeđuje. Pozivamo sve medije da se pridržavaju profesionalnih standarda izvještavanja o mentalnom zdravlju i kriznim situacijama te da izbjegavaju senzacionalizam i nagađanja.

Pozivamo i građane da ne dijele neprovjerene sadržaje, da poštuju dostojanstvo i privatnost osobe te da svojim riječima i ponašanjem pridonesu smanjenju stigme. Mentalno zdravlje nije tema za političke obračune. To je pitanje ljudskog dostojanstva i sigurnosti", poručili su.

Brojni mediji objavili su identitet časne

Podsjetimo, nakon što je policija utvrdila da časna sestra nije napadnuta prošli tjedan u Zagrebu, već da si je sama nanijela ozljedu nožem, zbog čega će odgovarati za lažno prijavljivanje kaznenog djela, postavlja se pitanje mogu li kazneno ili prekršajno odgovarati i oni koji su objavljivali informacije o njoj i navodnom napadu od strane migranta ili stranog radnika.

Tim više što se ispostavilo da je u pitanju žena koja ima i zdravstvenih problema iz sfere psihičkih bolesti, no unatoč tome njezina medicinska dokumentacija iscurila je u javnost, a objavljen joj je i identitet.