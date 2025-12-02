Časnoj sestri prijete tri godine zatvora, na psihijatriji je. Evo što kaže odvjetnik

Od 28. studenoga popodne, nakon što je medijski prostor preplavila informacija o ozlijeđenoj časnoj sestri Mariji koja je u zagrebačku bolnicu oko 13.40 sati stigla s plitkom ubodnom ranom u abdomenu, sve oči bile su uprte u zagrebačke kriminaliste. Jer, časna sestra je na hitnom bolničkom prijemu ustvrdila da ju je nepoznata osoba, dok je hodala Ulicom Ivane Brlić Mažuranić na zagrebačkoj Malešnici, napala s leđa nožem, ali i da ju je pokušala ubosti još tri puta, prenosi Jutarnji.

Međutim, iscrpno kriminalističko istraživanje, desetak obavljenih razgovora s osobama iz njezina bliskog kruga, kao i s osobama kod kućnih brojeva 68 odnosno 86, gdje se napad navodno dogodio, a onda i sa samom časnom sestrom, policiju je dovelo do jednog jedinog zaključka - napad se nije dogodio, a 35-godišnja časna sestra ne govori istinu! I za to će snositi posljedice jer će dobiti kaznenu prijavu za lažno prijavljivanje kaznenog djela.

Ispitivanje u policiji

A gdje je ona sada? Nakon otpuštanja iz KBC-a Sestre milosrdnice u ponedjeljak ujutro, gdje je bila na sanaciji, srećom, lake ozljede, morala se pojaviti u policijskoj postaji. Iako propisno upozorena da je lažno prijavljivanje kaznenog djela kazneno djelo, sestra Marija je ustrajala u svojim tvrdnjama. Potom su joj podastrli sva prikupljena operativna saznanja i suočili je s činjenicom da je policiju dovela u zabludu jer je, među ostalim, utvrđeno da je ozljedu sama sebi nanijela nožem koji je prethodno kupila u jednoj trgovini u Zagrebu.

S obzirom na cjelokupnu situaciju, kao i činjenicu da si je ubodnu ranu u abdomenu nanijela sama, policija je u postaju tijekom ponedjeljka pozvala djelatnike Hitne pomoći Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Liječnica ju je pritom pregledala i donijela odluku da se 35-godišnjakinja mora prevesti u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi pružanja potrebne medicinske skrbi, a što bi u ovom slučaju bio zatvoreni odjel u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče.

A nakon što se oporavi i bude otpuštena s liječenja, 35-godišnjakinju će čekati kaznena prijava u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu koje će ju potom pozvati na ispitivanje. Ujedno će pritom biti podvrgnuta psihijatrijskom vještačenju o kojem će ovisiti i daljnji tijek postupka. U slučaju da se utvrdi da je navedeno kazneno djelo, ako optužnica bude podignuta, počinila ubrojiva, prijeti joj do tri godine zatvora. A u slučaju neubrojivosti, tretirat će ju se prema Zakonu o osobama s duševnim smetnjama.

Inače, riječ je o miljenici u jednoj osnovnoj školi gdje predaje vjeronauk, a obožavaju je i brojni vjernici koji je poznaju kroz Družbu sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog. I upravo su nam iz te družbe uoči razrješenja slučaja odlučno poručili da će "njihova sestra Marija primiti svu moguću pomoć koja joj bude potrebna".

Maksimalno profesionalno

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na cjelokupni slučaj istaknuvši da je "javnost s opravdanom zabrinutošću pratila slučaj navodnog napada na žensku osobu u Zagrebu". Naglasio je da je policija od početka postupala s maksimalnom ozbiljnošću i profesionalnošću te da nisu željeli preuranjeno izlaziti s informacijama i zaključcima. Primijetio je i da je većina domaćih medija prateći slučaj pokazala profesionalnost i suzdržanost te vjeru u rad policije. No, mnogi su se odmah bili obrušili na medije zbog navodne šutnje i optuživali organe vlasti da pokušavaju zataškati slučaj. Radilo se mahom o političarima i aktivistima desne političke orijentacije koji su širili neprovjerenu verziju događaja.

Na kraju je vijest završila i na slovenskoj konzervativnoj televiziji NOVA24, koja je čak objavila informaciju da se za napad sumnjiči 26-godišnji Afganistanac te da mu je zasmetao križ kojeg je časna nosila oko vrata. S obzirom na to da su istaknuti pojedinci osokoljeno širili histeriju u slučaju ozlijeđene časne sestre, upitali smo policiju hoće li zbog širenja lažnih vijesti nastaviti istraživanje, no odgovor još čekamo. Odvjetnica za medijsko pravo Vesna Alaburić rekla nam je kako ne postoji mogućnost kažnjavanja za širenje netočnih informacija ako zbog toga nisu nastupile štetne posljedice za osobu na koju se informacije odnose ili nije došlo do remećenja javnog reda i mira ili do neke treće zakonom propisane štetne posljedice.

- Postoji prekršajna odgovornost za remećenje javnog reda i mira ako počinitelj izmišlja ili širi lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana.

Širenje laži

Ako se takvom informacijom potiče druge na nasilje ili mržnju prema migrantima, počinitelj može biti odgovoran za kazneno djelo poticanja na nasilje i mržnju iz članka 325. Kaznenog zakona. Svaki sudionik u širenju netočne tvrdnje koja uzrokuje posljedice uz koje zakon veže odgovarajuće sankcije snosi odgovornost za svoj postupak. A sudionikom u širenju smatra se svatko tko širi netočnu tvrdnju ili tu tvrdnju lajka ili širi na neki drugi način, ističe Alaburić.

- Policija u takvim slučajevima treba postupati po službenoj dužnosti i procjenjivati od slučaja do slučaja, tako da možemo očekivati da će se policija i nakon ovog slučaja pozabaviti time - objašnjava odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.