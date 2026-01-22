Bivši Hajdukov vratar i kapetan Lovre Kalinić gostovao je u podcastu Iza Pjace, gdje je bez zadrške govorio o brojnim temama iz svoje karijere. Posebnu pažnju izazvao je njegov osvrt na drugi mandat na Poljudu, kada se u Hajduk vratio na posudbu iz Aston Ville.

Kalinić je upozorio i na širi problem odnosa kluba prema mladim vratarima: „ne možeš znati kakav je mladi golman ako ga nakon prvog kiksa “zakucaš” i prekrižiš. Hajduk ima potencijal, i igrački i golmanski, ali klub mora stati iza svojih vratara. Ne sjećam se kada je Hajduk prodao stranog golmana za ozbiljan novac. Rješenje je u razvoju vlastitih“, poručio je.

Pohvalio je i rad aktualnog trenera, Gonzala Garcije, pogotovo vezan uz kvalitetu igre s davanjem prigode brojnim mladim igračima. „Ja se ne sjećam koji je trener u posljednje vrijeme ovoliko prilike davao mladim igračima“, zadovoljan je bivši kapetan i osvajač srebrne medalje sa Svjetskog prvenstva u Rusiji. „Iskreno, i igra mi djeluje dobro; u svakom trenutku utakmice imaš glavu i rep. Okej, dogodi ti se Rijeka... Bogu hvala, nek' sve loše stane u tu jednu utakmicu.“