Lovre Kalinić u Iza Pjace: Sugerirao sam predsjedniku Biliću da se stane iza Silića, a Garcijin Hajduk mi ima glavu i rep

Bivši Hajdukov vratar i kapetan Lovre Kalinić gostovao je u podcastu Iza Pjace, gdje je bez zadrške govorio o brojnim temama iz svoje karijere. Posebnu pažnju izazvao je njegov osvrt na drugi mandat na Poljudu, kada se u Hajduk vratio na posudbu iz Aston Ville.

Kalinić je istaknuo kako je klub u tom razdoblju bio u izrazito teškoj financijskoj situaciji, zbog čega je i sam morao napraviti značajan ustupak kako bi se povratak realizirao.

„Hajduk je tada bio jako financijski ograničen, ostavio sam ozbiljan novac kako bih se vratio u klub unatoč drugim, boljim ponudama. Došao sam na posudbu za plaću od osam tisuća eura bruto“ – rekao je Kalinić te dodao kako prvih šest mjeseci uopće nije primao plaću.„Potpisao sam odgodu isplate jer klub to u tom trenutku nije mogao podnijeti. Hajduk je izašao u susret meni, a ja njemu“ naglasio je bivši kapetan.

U nastavku razgovora osvrnuo se i na golmansku situaciju u Hajduku, posebno na Karla Sentića, za kojeg smatra da nikada nije dobio pravu priliku i kako tadašnji trener, Ivan Leko, nije stao iza njega.

„Nije mu bilo lako. Možda mentalno u tom trenutku nije bio potpuno spreman, ali na treninzima je bio brz, agilan i gladan dokazivanja. Problem je bio što nije imao jasnu podršku trenera. Po odlasku sam zato sada sugerirao predsjedniku Ivanu Biliću da se stane iza Tonija Silića i da mu se da kontinuitet. U svibnju je branio odlično, trebaš mu dati vjetar u leđa, a ne ga gasiti pa kasnije vraćati“ rekao je Kalinić, istaknuvši kako je Silićeva snaga karaktera bila ključna da izdrži takav tretman.

Kalinić je upozorio i na širi problem odnosa kluba prema mladim vratarima: „ne možeš znati kakav je mladi golman ako ga nakon prvog kiksa “zakucaš” i prekrižiš. Hajduk ima potencijal, i igrački i golmanski, ali klub mora stati iza svojih vratara. Ne sjećam se kada je Hajduk prodao stranog golmana za ozbiljan novac. Rješenje je u razvoju vlastitih“, poručio je.

Pohvalio je i rad aktualnog trenera, Gonzala Garcije, pogotovo vezan uz kvalitetu igre s davanjem prigode brojnim mladim igračima. „Ja se ne sjećam koji je trener u posljednje vrijeme ovoliko prilike davao mladim igračima“, zadovoljan je bivši kapetan i osvajač srebrne medalje sa Svjetskog prvenstva u Rusiji. „Iskreno, i igra mi djeluje dobro; u svakom trenutku utakmice imaš glavu i rep. Okej, dogodi ti se Rijeka... Bogu hvala, nek' sve loše stane u tu jednu utakmicu.“

Na kraju se dotaknuo i svog odlaska iz Hajduka, koji mu je, kako kaže, ostavio pomalo gorak okus.

„Pitao sam Francoisa Vitalija zna li tko smo ja i Josip Elez, zna li da nam ističu ugovori. Nije odgovorio, nije me doživio. Čak i da sam samo stajao sa strane, zaslužio sam korektniji odnos“, otvoreno je kazao Lovre. „U klubu se stalno prebacuje odgovornost. Treba sjesti za stol i razgovarati, sve se može riješiti“, zaključio je Kalinić svoje gostovanje na Iza Pjace.