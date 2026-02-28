Ne, ovo nije filmski set - ovo je autobusna stanica u Dalmatinskoj zagori

Dok se situacija s autobusnim linijama prema Splitu i Drnišu napokon stabilizirala nakon višednevnih pritisaka i pregovora, do redakcije Dalmacije Danas stigle su fotografije autobusne stanice u Muću Gornjem koje su izazvale ogorčenje među mještanima.

Na snimkama je vidljivo da se unutar staklene nadstrešnice nalaze dotrajale i poderane stolice, zahrđale konstrukcije te zapušten okoliš. Jedna stolica gotovo je potpuno uništena – presvlaka je poderana, spužva izviruje, a metalni dijelovi nagrizeni su hrđom. Druga je plastična stolica postavljena pokraj nje, dok je pod ispod njih ispucao i prekriven zemljom i suhim raslinjem.

Djeca čekaju autobus na dotrajalim stolicama

Posebno zabrinjava činjenica da ovu stanicu svakodnevno koriste učenici koji putuju u Split i Drniš. Roditelji ističu da su se nedavno borili protiv ukidanja linija upravo zato da djeca ne bi čekala po nekoliko sati u neadekvatnim uvjetima.

Prizore iz autobusne stanice pogledajte u nastavku.