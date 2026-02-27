Lijepa vijest za mještane Muća: Riješen problem s autobusnim linijama

Od ponedjeljka, 2. ožujka 2026. godine, na području Općine Muć uvode se novi te prilagođavaju postojeći polasci na autobusnim linijama koje prometuju kroz općinu.

Ažurirani vozni red dostupan je na službenim stranicama prijevoznika Promet Split, gdje putnici mogu provjeriti sve izmjene i nove termine polazaka.

Do izmjena je došlo nakon više radnih sastanaka načelnika Općine Muć i općinskog vijećnika Jurice Jurića s predstavnicima prijevoznika, a cilj je bio prilagoditi vozni red stvarnim potrebama mještana. Postignuta rješenja donose povoljniju organizaciju prijevoza, osobito za učenike, radnike i sve koji svakodnevno koriste javni prijevoz.

Načelnik Mate Bebić zahvalio je tvrtki Promet Split d.o.o. na suradnji i spremnosti da, u skladu sa zakonskim i terenskim mogućnostima, uvaži većinu zahtjeva Općine Muć, čime se dodatno unapređuje prometna povezanost i kvaliteta života na ovom području.

Podsjetimo, mještani Muća pobunili su se nakon što su neke linije ukinute.