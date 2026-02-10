Stanovnici Muća na nogama, ovo je bila "kap koja je prelila čašu" strpljenja: "Naša djeca su žrtve sustava"

Naša djeca su prisiljena u gradu čekati po dva, tri sata, provoditi vrijeme u kafićima, smočit se na kiši ili se smrzavati, jer oni jednostavno nemaju gdje. Dakle, situacija s autobusnim prijevozom je bila teška i prije, a sada je još gora. Nas se tjera sa sela. Moja djeca su u strahu i deprimirani, pitaju me: "Mama, kako ćemo u školu?". Svi smo ovdje zbog istog problema, ne samo roditelji već i naš načelnik. Svi smo zabrinuti jer nas netko sa seča tjera, ruku na srce, prisiljeni smo djeci unajmiti stan u gradu, ali većina nas to ne može financijski podnijeti. Niti želimo da naša djeca žive u gradu. Želimo da ostanu ovdje, da imaju jednaka prava i uvjete kao djeca u Zagrebu ili Splitu, da imaju jednak pristup školovanju i svim drugim mogućnostima koje druga sva druga djeca imaju - to su riječi Zrinke Maličić Veić, stanovnice Muća, čija su djeca školu pohađaju u Splitu i koja je direktno pogođena problemom reduciranja prometnih linija s područja Dalmatinske zagore prema gradu Splitu.

Situacija je eskalirala u poslijepodnevnim satima utorka, kada su se mještani Muća, zajedno s članovima općinskog vijeća i načelnikom Matom Bebićem, okupili ispred zgrade Općine kako bi izrazili zabrinutost zbog novih izmjena i redukcije voznog reda prema Splitu, gradu u kojem svakodnevno gravitira velik dio stanovnika ovog mjesta u Dalmatinskoj zagori.

Valja naglasiti da se Muć nalazi (samo) 34 kilometra od Splita, ali unatoč udaljenosti, još uvijek je živo i aktivno mjesto. I sami smo se uvjerili u to. Nakon 40 minuta vožnje od Splita, pred zgradom Općine dočekao nas je velik broj mještana. Selo je puno djece i mladih, što pokazuje da život u njemu i dalje 'pulsira'.

U trenutku okupljanja prošao je autobus, linija 80, što je izazvalo oduševljenje mještana aplauz i uzvici podrške jasno su pokazali koliko su ti autobusi važni za njihov svakodnevni život!

I vozač im je zauzvrat zatrubio.

Život sela pod pritiskom reduciranja broja polazaka autobusnih linija prema Splitu

Zabrinutost mještana Muća zbog smanjenja i ukidanja polazaka prigradskih autobusa prema Splitu dovela je do njihovog okupljanja ispred zgrade Općine.

Prema obavijesti splitskog prijevoznika Promet Split, od ponedjeljka, 9. veljače 2026., uvedene su redukcije voznog reda na prigradskim linijama prema Splitu. Posebno su pogođene tri linije – 76 (Split – Crivac – Kljaci), 80 (Split – Drniš) i polasci iz Drniša prema Splitu – koje su ključne za stanovnike Muća, jer njima svakodnevno putuju u školu, na posao i u druge obaveze.

Na liniji 76 (Split – Crivac – Kljaci) ukinut je polazak nedjeljom u 22:30 sati, dok je na liniji 80 (Split – Drniš) smanjen broj polazaka – radnim danom više nema polazaka u 10:00, 13:30 i 18:00 sati, a subotom izostaje polazak u 10:00 sati.

Za putnike iz Drniša prema Splitu također su ukinuti pojedini polasci: radnim danom u 05:00, 14:15 i 18:00 sati, subotom u 04:30 sati i nedjeljom u 05:00 sati.

Načelnik Muća, Mate Bebić, ističe koliko je situacija ozbiljna i što se poduzima za rješenje problema. Kaže da su od Prometa dobili službenu informaciju kako su Grad Drniš i Općina Ružić tražili raskid ugovora, zbog čega je određen broj linija reduciran.

- Oni su nam poslali službeni dopis koje se linije reduciraju. Moram naglasiti da je to za nas velik udarac jer tu putuju đaci, studenti i radnici... - naglašava.

Bebić objašnjava da su kao Općina, i on osobno, više puta razgovarali sa splitskom tvrtkom Promet i tražili premoštavanje postojećih linija kako bi se popunilo vrijeme kada nema autobusa prema Muću i okolici.

- Danas smo dobili prijedlog koji pokriva oko 70 posto ukinutih linija, povećanjem postojećih polazaka prema Crivcu, Ogorju i Sutini - kaže nam.

O liniji 80 kaže:

- Ne znam točan razlog zbog kojeg je reducirana; službeno je poznato samo da su Grad Drniš i Općina Ružić zatražili smanjenje linija ili raskid ugovora. Mi kao općina uredno servisiramo te linije, iako su troškovi uvećani već dvije godine za 300 posto - otkriva te dodaje:

Djeca ovdje u Zagori zbog redukcije linija čekaju po 4-5 sati i ostaju u gradu bez mogućnosti da dođu kući. Svi govore o demografiji i povratku na selo, a u praksi se događa suprotno. Kao načelnik, uvijek sam na strani roditelja i mještana.

U službenom dopisu koji je, prema riječima načelnika stigao na mail adresu ovog utorka, navodi se sljedeće: - Poštovani na sastanku održanom u srijedu, 04.02.2026. g. u uredu službe razvoja i informatike na kojem su sudjelovali načelnik Općine Muć gosp. Mate Bebić te djelatnici Prometa Ante Ivandić i Ivan Kerum, izneseni su zahtjevi načelnika Općine Muć za prilagodbu voznog reda na području njegove općine. Od svega što je traženo utvrđeno je da se mogu izvršiti korekcije na sljedećim polascima: 1. Polazak na liniji br. 71 Split-Sutina koji prometuje u 10:30 sati može se korigirati na način da prometuje u 10:00 sati iz Splita 2. Polazak na liniji br. 71 Split-Sutina koji prometuje u 15:30 sati može se korigirati na način da prometuje u 13:30 sati iz Splita do Crivaca, uz dodavanje jednog polaska na relaciji Muć (zona Prisike) - Sutina s presjedanjem s autobusa na liniji br. 80 (Split - Drniš) s polaskom iz Splita u 15:30 sati 3. Polazak na liniji br. 73 Ogorje - Split koji prometuje u 05:50 sati subotom, može se korigirati na način da prometuje u 05:00 sati iz Ogorja. Ukoliko su svi suglasni sa navedenim izmjenama molimo vas da nam potvrdno odgovorite te vas obavještavamo da je od dana usuglašavanja do dana realizacije potrebno 10 dana. Srdačan pozdrav! - stoji u mailu.

Što se tiče budućih koraka, načelnik Bebić dodaje:

- Nastavit ćemo intenzivno pregovarati kako bi se situacija u potpunosti riješila.

Okupljeni stanovnici ističu da se ovim redukcijama djeca praktički kažnjavaju jer čekaju po 4-5 sati, gube termine za treninge, a autobusi su pretrpani.

- Mi kolateralne žrtve nečijeg neplaćanja duga. Naša djeca su žrtve sustava. Moje dijete nema s čim ići u školu. To je strašno. Djeca nemaju kako ići na trening, ispisat ćemo ih i kupit im ovce - dodaje prva sugovornica Zrinka.

Potom je riječ preuzeo Ivan Orlović, koji naglašava važnost autobusnih linija i za djecu koja pohađaju školu u Drnišu.

- Linija je već prije bile premalo, sada su reducirane na pola. Djeca koja idu u srednju školu u Drniš jednostavno gube pravo na prijevoz. Dobro bi bilo da djeca imaju s čim izlaziti. Na primjer, u ljetnim mjesecima se subvencioniraju djeca da idu na more ili nešto. Naša djeca nedjeljom, od 15:30 sati do 22 sata navečer, nisu imala autobusa. A sad je i taj u 22 sata ukinut. Znači, u 15:30 je zadnji autobus. Naša djecaa ne mogu ići ni u kino, ni na piće, ni ništa - iskreno će.

Međutim, ovim redukcijama, prema riječima svih naših sugovornika nisu pogođeni samo učenici.

- Ja bih još napomenula da su, osim djece, bitni i ljudi koji rade subotom i nedjeljom, znači i u međusmjenama. Vikendom radnici ne mogu ići na posao. Ukinut je autobus u 5 sati i ne mogu doći na posao - rekla je jedna od mještanki te dodala:

Bio je autobus u 4 sata subotom i u 5 nedjeljom. Putnika ima, nije da putnika nema. Baš subotom i nedjeljom je pun autobus. A sada je ukinut, kao i većina polazaka. Sve tri linije koje su ukinute iz Splita imaju najviše putnika. Tko je u Splitu u podne u nedjelju, nema se s čim vratiti. U 13:30 radnim danom je ukinuta najfrekventnija linija.

Osim utjecaja na djecu, mlade i radnike, problem prijevoza ima i širi kontekst. Sara Bogdan Bešlić, vijećnica u Općini Muć, naglašava:

- Problem treba adresirati tamo gdje je i nastao. Šibensko-kninska županija ima već preko godinu dana sustav prijevoza, Šik bus, koji su preuzeli prijevoznici iz Varaždina i nekog mjesta kod Slavonskog Broda. Država sufinancira prijevoz nerentabilnih linija. Splitsko-dalmatinska županija je krenula u isto vrijeme s istim projektom, ali do današnjega dana Splitsko-dalmatinska županija još nije realizirala taj projekt. Zato se sav taj novac koji Općine daju zapravo trebao povući iz državnog proračuna preko Županije. Sada je 68 milijuna eura rezervirano za taj projekt nerentabilnih linija. To se zove linijski prijevoz koji bi trebao biti po cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, od Crivaca do Sinja, od Crivaca do Splita, cijela Sinjska krajina, Imotska krajina, Makarsko zaleđe, znači po nekoliko različitih grupacija, ali se s tim odgađa.

Odgađa se provedba tog natječaja. Kako se odgađa natječaj, tako se produžuje vremenski rok i tako sve više i više Općine moraju plaćati, prisiljene su.

A, dakle, sami ugovori s Prometom nisu fiksni, nego su varijabilni. Promet šalje veće račune. Evo Mate (op.a. načelnik Bebić) je svjedok koji govori da račun dođe po 10.000 eura razlike svaki mjesec. Znači, mi nikad nismo sigurni koliki će račun Općina dobiti, koliki će iznos biti. Znači, nema toga da je ovaj mjesec toliko, a sada će biti nešto drugi. Tu je nastao problem u Općini Ružić jer moraju financirati Promet Split. Tražili su fiknsi ugovor, ali oni to ne žele. Suma svega, Županija je ta koja bi trebala 'pumpati' novac u Općinu Muć za plaćanje prijevoza, da ljudi ne ostaju bez linija. Znači, jedina krivnja je na Županiji i na tome što se projekt tih nerentabilnih linija linijskog prijevoza nije na vrijeme osigurao. Natječaj se još nije raspisao i novci se nisu povukli, iako su osigurani. Kako je Šibensko-kninska mogla imati to riješeno godinu i pol dana, kao i još drugih pet županija, tako je mogla i Splitsko-dalmatinska. Ali evo, tko plaća cijenu? Plaćaju naša djeca - naglašava Bogdan Bešlić.

Prema riječima okupljenih već su kontaktirali župana Blaženka Bobana putem maila, ali do sada nisu primili odgovor.

Njihova poruka županu je jasna:

- Neka odgovori, neka se nešto učini. Pa i odgovoriti djelima, neka odgovori djelima. Mail je poslan u ime nas svih. Možda će se ovim putem riješiti problem za nas, što ide preko općine, ali što je s djecom koja svakodnevno putuju u Drniš? Za srednjoškolce koji tamo idu svaki dan – kako će oni funkcionirati? Čiji je taj autobus za Drniš i hoće li uopće moći stići na školu?

Mještani su pritom najavili da će blokirati cestu pred zgradom Županije ako se problem ne riješi, pokazujući koliko su odlučni u borbi za svoja prava i prava svoje djece.