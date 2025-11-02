Navijači Hajduka u Koprivnici dignuli poruku za Nicoliera. Nakon toga se vikalo "za dom spremni"

Na koprivničkom stadionu danas od 16 sati igra se jedan od najzanimljivijih susreta 12. kola SuperSport HNL-a. Slaven Belupo ugostio je Hajduk pred rasprodanim tribinama i u sjajnoj atmosferi koju su priredili domaći i gostujući navijači. Obje momčadi ušle su u dvoboj u vrlo dobroj formi i s visokim ambicijama.

Prvo poluvrijeme donijelo je iznimno zanimljivu igru na obje strane. Hajduk i Slaven Belupo izmjenjivali su prilike, ali su i jedni i drugi promašivali u ključnim trenucima. Iako se igralo dinamično, mreže su do odlaska na odmor mirovale – rezultat je ostao 0:0.

Pred kraj drugog poluvremena, navijači Hajduka – Torcida – podigli su transparent posvećen vukovarskom heroju iz Domovinskog rata Jean-Michelu Nicolieru, što je izazvalo snažne reakcije na tribinama. Ubrzo nakon toga s njihove tribine začuli su se i povici "za dom spremni".

Utakmica je još u tijeku.

Podsjetimo, stadion u Koprivnici večeras je ispunjen do posljednjeg mjesta, a atmosfera je dostojna derbija kola. Očekuje se da će završnica dvoboja donijeti još uzbuđenja i možda presuditi o tome tko će iz ovog okršaja izaći kao pobjednik.