Slaven Belupo – Hajduk 0-0: Domaći bolje ušli u utakmicu, Šego propustio zicer za Bijele

Na koprivničkom stadionu danas od 16 sati Slaven Belupo ugostit će Hajduk u sklopu 12. kola SuperSport HNL-a pred rasprodanim tribinama. Očekuje se sjajna atmosfera jer obje momčadi ulaze u utakmicu u vrlo dobroj formi i s visokim ambicijama. Splićani u Koprivnicu stižu kao drugoplasirana momčad prvenstva. Imaju isti broj bodova kao i Dinamo, ali i nešto lošiju gol-razliku te pritom utakmicu manje. Slaven Belupo smjestio se na četvrto mjesto ljestvice, s jednakim brojem bodova kao i trećeplasirana Lokomotiva, što dodatno pojačava značaj današnjeg dvoboja.

U 3. minuti Mitrović je prošao Hodaka i krenuo prema Hajdukovu golu, no Šarlija je bio dobro postavljen za ubačaj. U 6. minuti Ivušić je pred svojim golom upao u velike probleme, Jagušić mu je presjekao izbačaj, ali naposljetku je blokiran i udarac Caimacova. Uslijedio je još jedan Jagušićev pokušaj, iznad gola. U 8. minuti još jedna sjajna akcija domaćina, Mitrović je dobro ubacio, Krušelj je naciljao gol Bijelih, ali Ivušić je bio dobro postavljen. Hodak je u 13. minuti zaradio žuti karton .

Rebić je u 18. minuti uputio prvi udarac Hajduka, snažno, ali neprecizno. Krovinović je dvije minute kasnije izveo slobodan udarac s 25 metara, lopta je otišla pored gola. Rebić je u 22. minuti skrivio prekršaj u opasnoj zoni, Jagušić je snažno pucao iz slobodna udarca, od živog se zida lopta odbila u korner, a Mitrovićev je ubačaj nakon toga otišao u gol-aut. U 25. minuti veliki promašaj Šege, Rebićeva lopta je nakon Almenina odličnog dodavanja došla do njega na 4 metra od Čovića, no neometani Šego je nije uspio zahvatiti. Uslijedio je kraći prekid zbog sudara glavama. Rebić je u 29. minuti naciljao Almeninu glavu, no udarac je više izgledao kao dodavanje.

Krovinović je u 33. dobro presjekao ubačaj Caimacova. Šuto i Agbekpornu su potom požutjeli pri zaustavljanju Rebića i Šege. Rebić je ostao ležati uz bolnu grimasu, ali uskoro se vratio u igru. Almena je ubacio, igrači Belupa izbacili slobodnjak u novi korner. Za to je vrijeme Torcida lijepu koreografiju posvetila herojima Vukovara. Hodak je u 43. napravio prekršaj na Mitroviću, ali Belupo nije dobro iskoristio slobodan udarac. Ivušić je boksao Krušeljev pokušaj, a zatim se razvila kontra Hajduka, no Rebićev je ubačaj blokiran. Čoviću je potom ispala lopta i sretno za Belupo odbila se izvan granica terena, što je ujedno bila posljednja prilika u prvome dijelu.

SLAVEN BELUPO: Čović; Kovačić, Božić, Zuta, Krušelj – Caimacov, Agbekpornu – Šuto, Jagušić, Mitrović – Nestorovski.

HAJDUK: Ivušić; Šarlija, Mlačić, Hrgović, Hodak – Sigur, Pajaziti, Krovinović – Almena, Rebić, Šego.